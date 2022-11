Spice Girls : Une chanteuse va se marier avec un petit jeune, elle raconte la demande très romantique !

If you wanna be my lover... en voilà un qui a passé le test haut la main ! L'une des cinq membres des Spice Girls s'apprête à dire "yes" à son cher et tendre. Il s'agit de Melanie Brown, alias Mel B, alias Scary Spice, qui est en couple depuis 3 ans avec Rory McPhee, de 13 ans son cadet. Ensemble à la ville comme à la scène, Monsieur s'est occupé de la chevelure de la chanteuse dernièrement, sur le tournage de l'édition australienne de l'émission Mask Singer, puisqu'il est coiffeur de profession. Ces deux-là ne sont, cela dit, pas encore apparus ensemble publiquement.

Jamais deux sans trois pour Mel B, qui a déjà été mariée à deux reprises. Une première fois avec le danseur Jimmy Gulzar, papa de sa fille Phoenix, entre 1998 et 2000. Une deuxième fois, pendant 10 ans, avec Stephen Bellafonte, avec qui les choses se sont extrêmement mal terminées. Heureusement, après la pluie vient le beau temps et l'artiste britannique, 47 ans, a trouvé un homme prêt à réellement prendre soin d'elle. Elle a d'ailleurs raconté sa demande en mariage, très fleur bleue, sur le plateau de l'émission Celebrity Gogglebox.

Une demande en mariage très romantique

Rory McPhee a posé le genou au sol lors d'un séjour passé dans la campagne anglaise, dans le Bershire. "Il m'a dit : 'Je t'aime, tu es ma meilleure amie et je veux passer le reste de ma vie avec toi', raconte Melanie Brown. Il y avait des pétales de roses partout, un feu de cheminée, un hôtel. C'était très romantique. J'adore les fleurs." Maman de trois enfants, Mel B n'est pas la seule Spice Girl a être heureuse en amour. Victoria Beckham forme, depuis bien longtemps, l'un des couples les plus puissants de l'univers avec le footballeur David Beckham. Geri Halliwell est heureuse dans les bras de Christian Horner, qu'elle a épousé en 2015. Emma Bunton a eu deux enfants avec Jade Jones, avec qui elle s'est mariée en 2021 après de très longues années de relation. Mel C, hélas, viendrait tout juste de se séparer de Joe Marshall après 7 ans de complicité, selon les informations du journal The Sun. Les deux ex seraient, heureusement, restés en bons termes...