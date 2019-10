Mel B amoureuse : elle sort avec un petit jeune...

Divorcée depuis presque deux ans de Stephen Belafonte, la chanteuse Mel B était un coeur à prendre. La star de 44 ans, très marquée par la fin de son mariage et la tournure désastreuse qu'il a prise, a finalement rencontré un nouvel homme.

Comme le rapportent les sites Mail Online et The Sun, Mel B sort avec son coiffeur, Rory McPhee. Un joli brun barbu de seulement 31 ans, avec qui elle fricotait des "deux dernières années". Leur présence commune au mariage d'un proche en septembre dernier avait déjà mis la puce à l'oreille sur leur couple. Les tourtereaux "gardent leur relation de manière détendue" à en croire une source qui précise tout de même que Melanie Brown ne peut pas s'empêcher d'afficher un large sourire dès qu'elle est en sa présence...

Mel B et Rory McPhee se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'acteur Christian Cooke (Where the Heart Is, Magic City...), le cousin de la chanteuse. "Mel ne recherche pas une relation amoureuse sérieuse et Rory est très facile à vivre, alors ils font en sorte de mener une histoire simple et ils profitent tout simplement pour le moment", a ajouté la source indiscrète. Rory vit entre Leeds et Londres, il est le gérant d'un salon de coiffure à son nom, mais travaille également pour le petit écran puisqu'il figure au générique de l'émission de télévision Loose Women.

Pour rappel, la chanteuse des Spice Girls a eu plusieurs amoureux dans sa vie : le businessman Fjölnir Þorgeirsson, le danseur Jimmy Gulzar (son ex-mari et père de sa fille Phoenix Chi Gulzar, née en 1999), l'acteur Max Beesley, ainsi que la productrice Christine Crokos, l'acteur Eddie Murphy (père de sa fille Angel Iris Murphy Brown, née en 2007) et, enfin Stephen Belafonte (père de sa fille Madison Brown Belafonte, née en 2011).