Mel B traumatisée par son divorce, elle révèle les menaces ignobles de son ex

On ne peut pas dire que Melanie Brown garde un bon souvenir de sa relation avec Stephen Belafonte. Bien que le couple se soit séparé en décembre 2016 – après dix ans de relation – et que le divorce ait été officialisé en 2017, la chanteuse de 44 ans continue de rêver de son ex. Un fait qui pourrait être sans gravité si ces visions nocturnes ne viraient pas systématiquement au cauchemar et ne lui provoquaient pas des terreurs incontrôlables que seule sa maman Andrea parvient à calmer. "J'ai descendu les escaliers parce que je pensais qu'il m'avait coupé les doigts, raconte-t-elle à The Sun on Sunday. Je pensais ça parce que c'est quelque chose dont il me menaçait sans arrêt."

Entre les batailles judiciaires, les demandes d'argent intempestives et les accusations en tout genre, on savait que Mel B et que Stephen Belafonte n'étaient pas en très très bons termes. Bien que l'ex-époux démente formellement avoir abusé physiquement et mentalement de sa moitié pendant leur mariage, l'ancienne Spice Girl souffre de stress post-traumatique. "J'étais convaincue que je n'avais plus de doigt et ma mère a dû m'expliquer qu'ils étaient toujours là, poursuit-elle. Il a fallu que je me souvienne que je vis dans le présent et que ces flash-backs, c'est juste mon cerveau qui se joue de moi."

Sa fille aînée traumatisée

En 2017, Melanie Brown évoquait déjà une union "très abusive à tous niveaux". Une version que sa fille aînée Phoenix – née de son premier mariage avec le danseur Jimmy Gulzar – est loin de démentir puisqu'elle expliquait, en décembre 2018, avoir assisté au pire. "J'avais peut-être 14 ou 15 ans. J'étais dans ma chambre. Je les entendais se disputer, racontait-elle à You Magazine. Ma mère est descendue dans la cuisine, suivie par Stephen. J'ai regardé à travers les escaliers – je pouvais seulement voir la cuisine – pour voir si tout allait bien, ce qui était le cas, puis je suis retournée dans ma chambre. Puis j'ai entendu de nouveaux cris. Elle disait : 'Arrête, lâche-moi', puis j'ai entendu des bruits de coups. Je suis retournée dans les escaliers et j'ai vu Stephen avec son pantalon baissé et ma mère poussée sur le canapé. Je me suis figée, et je suis juste retournée dans ma chambre. Voilà à quoi ressemblait ma vie de famille."