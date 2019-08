Mel B ruinée et au chômage ? Elle lève le voile sur sa fortune...

Toujours plus gourmand, Stephen Belafonte a réclamé à son ex-femme Mel B une augmentation de la pension alimentaire qu'elle lui verse depuis l'officialisation de leur divorce en 2017. Comme le dévoile le Mail Online, la chanteuse de 44 ans refuse catégoriquement de lui donner un sou de plus et se justifie en indiquant qu'elle est désormais au chômage.

Alors qu'il touche actuellement 5 000 dollars par mois pour élever leur fille Madison (7 ans), Stephen Belafonte a déposé une demande auprès d'un tribunal de Los Angeles pour que ce montant soit réévalué à la hausse. Mais Mel B ne l'entend pas de cette oreille... La chanteuse a apporté des documents légaux détaillant l'ensemble de sa fortune. Elle affirme toucher 3 747 dollars par mois et avoir de côté 64 189 dollars, ainsi que des actifs évalués à 155 247 dollars. Mais, dans le même temps, la chanteuse déclare dépenser environ 120 000 dollars par mois, une somme comprenant notamment un loyer de 16 000 dollars et 82 000 dollars en impôts. Par-dessus le marché, Mel B a expliqué ne plus avoir de travail stable depuis septembre 2018 et la fin de son contrat lucratif sur America's Got Talent. "Actuellement, Melanie est au chômage, mais elle cherche activement un travail", peut-on lire sur un document.

Pour justifier sa demande, Stephen Belafonte assure que ses revenus et ceux de son ex-femme sont trop éloignés. Mais il sait surtout que Mel B a touché une jolie somme grâce à la dernière tournée des Spice Girls qui a fait un carton en Angleterre avec 700 000 spectateurs. Une tournée qui aurait généré autour de 80 millions de dollars de gains ! La star a toutefois refusé de dire précisément combien elle avait gagné. Dans les documents déposés par monsieur, on apprend qu'il a estimé les revenus mensuels de la chanteuse à 226 000 dollars, mais celle-ci rétorque que cette estimation a été basée sur son patrimoine de 2017 et que ce n'est plus d'actualité. À cette époque, les actifs de la star avaient été évalués à... 4,3 millions de dollars. La question qu'on peut donc légitimement se poser est la suivante : mais où est passé tout cet argent ?

Thomas Montet