Adele rayonnante avec son compagnon Rich Paul pour célébrer les 50 ans d'un célèbre acteur

Un couple visiblement heureux, qui se montrait déjà très complice cet été lors d'un autre événement organisé par un couple américain célèbre : le mariage du basketteur de NBA Kevin Love et du mannequin Kate Bock. Une soirée tournée autour du roman Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald et pour laquelle Adele et son prince charmant s'étaient parés de tenues très glamours. Quelques semaines plus tard, c'est à l'occasion d'un séjour romantique en Sardaigne qu'ils effectuaient une nouvelle sortie en amoureux, cette fois-ci rien qu'à deux.

Je voudrais avoir plus d'enfants

Pour rappel, ils avaient officialisé leur relation en septembre 2021 et depuis, ils nagent en plein bonheur, et ce malgré quelques tensions. Ils prenaient, il y a quelques mois, la décision d'emménager ensemble. Une étape importante pour le couple, qui n'est cependant toujours pas marié. Mais cela n'a pas empêché l'interprète de Hello d'exprimer pour BBC en février dernier son désir de devenir mère à nouveau, alors qu'elle a déjà un garçon appelé Angelo, né en 2012 de son ancienne relation avec Simon Konecki.

"Je voudrais avoir plus d'enfants, j'ai juste mis un peu de temps à recharger les batteries. J'ai l'impression que je viens à peine de retrouver le sommeil que j'avais perdu il y a neuf ans, lorsque mon fils est né !", avait-elle ainsi déclaré. Un projet qui pourrait, s'il venait à se concrétiser, renforcer encore un peu plus leur relation, qui semble déjà inébranlable.