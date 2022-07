Adele : Escapade en amoureux avec son chéri Rich Paul en Italie

L'heure des vacances ! Actuellement en Italie, Adele et son compagnon Rich Paul profitent de leur escapade en amoureux pour recharger les batteries et profiter du climat. Le 23 juillet dernier, les deux tourtereaux ont été aperçus à bord d'un yacht, du côté de Porto Cervo, en Sardaigne.

Pour cette virée en mer, la chanteuse de 34 ans avait opté pour une tenue très sobre, puisqu'elle était habillée tout en noir. Son compagnon et agent sportif était quant à lui vêtu d'une chemise à fleurs très flashy. Trois jours plus tôt, le couple s'était déjà octroyé un moment détente à deux, encore à bord d'un bateau. Cette-fois ci, l'interprète de Hello portait une tenue plus joviale : un ensemble en soie bleu aux taches noires et oranges, accompagné d'un sac cabas "Rive Gauche" signé Yves Saint Laurent.

Amoureuse et bientôt de retour sur scène !

Le couple a été officialisé en septembre 2021 et depuis, il semble inébranlable. Récemment, les amoureux prenaient la décision d'emménager ensemble. La chanteuse britannique avait également révélé pour BBC le 11 février dernier, vouloir devenir mère à nouveau, alors qu'elle a déjà un garçon appelé Angelo, né en 2012 de son ancienne relation avec Simon Konecki. "Je voudrais avoir plus d'enfants, j'ai juste mis un peu de temps à recharger les batteries. J'ai l'impression que je viens à peine de retrouver le sommeil que j'avais perdu il y a neuf ans, lorsque mon fils est né !" avait-elle déclaré.

Si elle semble épanouie d'un point de vue sentimental, Adele sort d'une période difficile concernant sa musique. Alors qu'elle avait prévu une série de concerts à Las Vegas, censés se dérouler du 21 janvier au 16 avril 2022, elle avait finalement annulé sa résidence, déclarant que "le spectacle n'est pas prêt". Du personnel avait notamment été viré. Mais ce lundi 25 juillet, elle a rassuré tous ses fans sur Instagram, en dévoilant de nouvelles dates.