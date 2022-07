Adele divine avec son fiancé, apparition remarquée pour le mariage incroyable d'une star de la NBA

Adele et son fiancé Rich Paul étaient présents le 25 juin dernier au mariage du basketteur de NBA Kevin Love et du mannequin Kate Bock. Les festivités se sont tenues à la bibliothèque publique de New-York. Le thème principal de la soirée tournait autour du roman Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Un thème qui exigeait alors une tenue plutôt chic et glamour.

Adèle a tout à fait répondu aux critères puisqu'elle était parée d'une magnifique robe noire aux épaules dénudées, associée à des talons à bout pointu et à une pochette très élégante. L'interprète de Rolling in the Depp s'est alors parfaitement mélangée à l'ambiance très glamour de Gatsby. Elle était assortie à son amoureux qui portait un costume noir très chic avec un noeud papillon. Tenue similaire pour la star des Lakers LeBron James qui était venu accompagné de sa femme Savannah. Kevin Love et sa femme ont quant à eux respecté les codes vestimentaires traditionnels exigés lorsque l'on s'apprête à se marier en arborant du blanc, mais avec autant de classe que leurs invités.

Bientôt le tour d'Adele ?

Peut-être que cette soirée va donner des idées à Adèle, en couple avec l'agent sportif Rich Paul depuis septembre 2021 mais toujours pas mariée avec lui. L'artiste de 34 ans, récemment perturbée par des problèmes liés à sa résidence, a tout de même décidé de passer un cap avec son compagnon en emménageant avec lui. Ce dernier semble très investi dans la relation, lui qui a récemment laissé entendre pour E! qu'il ne serait pas contre l'idée d'être à nouveau père, lui qui a déjà trois enfants.

"En tant que jeune père, développer une entreprise c'est assez difficile, a-t-il déclaré au média. Mais maintenant, que je suis plus âgé, si je devais avoir plus d'enfants... Je suis impatient d'être un père différent, un père plus patient", avait-il déclaré. Adele semble partager la même envie, elle qui connaît également la joie d'être maman depuis l'arrivée du petit Angelo, né de sa précédente relation avec Simon Konecki avec qui elle s'était mariée.