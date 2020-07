Brigitte Macron : Ce faux pas diplomatique avec Camilla évité de peu

"J'essaie au mieux d'honorer cette fonction qui m'est tombée dessus, a ajouté l'épouse d'Emmanuel Macron, toujours auprès de France Info. Mais, c'est très, très compliqué parce que vous êtes sans cesse sous le regard des autres. Vous avez une sécurité qui vous accompagne partout. Vous avez une énorme responsabilité (...). Quand nous sommes invités, quand le couple est invité, bien évidemment, on a un rôle à tenir. J'essaie donc de le tenir au mieux, de me renseigner auprès des diplomates, de voir auprès du protocole comment faire quand on arrive dans un pays qu'on connaît mal : que dire, que ne pas dire, comment être tout simplement ? Donc, quand on est un couple et qu'on est invité, c'est très difficile de dire "je n'y vais pas"." Quant à l'afternoon tea avec Camilla, ce sera pour une prochaine fois !