Brigitte Macron démonte les "fantasmes" sur son couple : "Ils ont la vie dure"

Dans une rare interview accordée à France Info le 10 juillet 2020, Brigitte Macron a évoqué en toute honnêteté sa vie au palais de l'Élysée, au côté du président de la République. L'occasion pour celle qui se considère seulement comme "l'épouse du chef de l'État" de clarifier le rôle que beaucoup lui prêtent, à tort. Son influence sur son mari Emmanuel Macron et ses décisions politiques est très limitée.

"Quand on me demande l'influence [que j'ai sur lui], c'est l'influence qu'on a dans un couple. De même qu'il a de l'influence sur moi, je peux en avoir sur lui. Mais on ne la mesure pas. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie personnelle, a expliqué l'ancienne professeure de lettres de 67 ans. Mais, bien évidemment, jamais je ne me permets un conseil (...). Moi, je suis engagée sur des terrains qui ne sont pas politiques. Je me tiens à distance de la politique."

Bien que Brigitte Macron "partage complètement les idées" de certains collaborateurs de son mari, ces derniers n'en sont pas pour autant arrivés là grâce à son soutien : "Il y a beaucoup de fantasmes, ce qui est très difficile (...). Ce sont les mensonges et les fantasmes qui s'imposent parfois, et c'est fou ce qu'ils ont la vie dure. C'est-à-dire que ça devient plus fort que la vérité. Quelquefois, quand je vois des choses totalement fausses, [je me demande] d'où ça sort. C'est ce que j'appelle "l'ordre du fantasme". Les gens pensent qu'on a des pouvoirs, qu'on fait des choses, qu'on ne fait pas."

La mère de Sébastien, Laurence et Tiphaine, nés de son premier mariage, précise que sa vie de couple au 55 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré est en fait relativement "simple" : "On a une vie pas comme les autres. Certainement pas. Mais on a reconstitué une vie de couple à l'Élysée, a-t-elle ajouté. C'est la vie que j'ai à mener pendant cinq ans, donc je vais la mener." Le 20 octobre prochain, le couple fêtera ses 13 ans de mariage.