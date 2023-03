Diaporama : Charles III en France avec Camilla avant le couronnement : le roi va se rendre dans une région riche en souvenirs

1 / 24 Charles III en France avec Camilla avant le couronnement : le roi va se rendre dans une région riche en souvenirs

2 / 24 Emmanuel Macron va accueillir le prince Charles en France. Le président Emmanuel Macron et le prince Charles prince de Galles lors du sommet de la COP26 à Glasgow. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

3 / 24 Cela fait très longtemps que le roi Charles n'est pas venu en France. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 24 Deux mois avant le couronnement, cela sera le premier voyage à l'étranger du roi. La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk le 25 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 24 Le fils d'Elizabeth II avait promis à Emmanuel Macron de venir bientôt en France. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 24 Les deux hommes se sont déjà rencontrés plusieurs fois, notamment à Londres ou à Glasgow. Rencontre bilatérale entre le président français Emmanuel Macron et le prince Charles, prince de Galles, lors de la Cop26 à Glasgow (1er - 12 novembre 2021). Le 1er novembre 2021. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 24 Camilla Parker-Bowles rencontrera quant à elle Brigitte Macron. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite sur Brick Lane à Londres, Royaume Uni, le 8 février 2023, pour rencontrer des organismes de bienfaisance et des entreprises au coeur de la communauté bangladaise britannique, et des personnes qui étaient activement impliquées dans le mouvement antiraciste de les années 1960 et 1970. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

9 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite sur Brick Lane à Londres, Royaume Uni, le 8 février 2023, pour rencontrer des organismes de bienfaisance et des entreprises au coeur de la communauté bangladaise britannique, et des personnes qui étaient activement impliquées dans le mouvement antiraciste de les années 1960 et 1970. © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, rencontrent des survivants lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au palais de Buckingham, le 27 janvier 2023. Le couple royal s'est entretenu avec Amouna Adamlight, survivante du génocide du Darfour, et le Dr Martin Stern, un survivant de l'Holocauste. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

12 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visitent l'hôtel de ville de Bolton à Bolton Greater Manchester, Royaume Uni, le 20 janvier 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

13 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre en compagnie de Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, est accueilli à sa descente du train royal à son arrivée à la gare Victoria Station à Manchester, le 20 janvier 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 24 Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

15 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles et le président de la République française Emmanuel Macron lors la commémoration du 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle au Carlton Garden à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2020. © Tolga Akmen/Pool/Bestimage © BestImage, Tolga Akmen/Pool/Bestimage

16 / 24 La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

17 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles accueillent le président de la République française Emmanuel Macron dans la maison royale Clarence House, pour la commémoration du 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2020. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

18 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, assisteent à une célébration à l'église St Giles pour marquer que Wrexham devient une ville, Royaume Uni, le 9 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

19 / 24 Le président Emmanuel Macron et le prince Charles prince de Galles lors du sommet de la COP26 à Glasgow le 1er novembre 2021. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

20 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, assisteent à une célébration à l'église St Giles pour marquer que Wrexham devient une ville, Royaume Uni, le 9 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

21 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, assisteent à une célébration à l'église St Giles pour marquer que Wrexham devient une ville, Royaume Uni, le 9 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

22 / 24 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visitent la banque alimentaire "London's Community Kitchen" à Harrow dans la banlieue de Londres, le 15 décembre 2022. A cette occasion, le couple royal a rencontré des étudiants et des bénévoles et a visité les installations, y compris le marché des surplus alimentaires, l'école de cuisine et le Kind Cafe. © BestImage, Agence / Bestimage

23 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles et le président de la République française Emmanuel Macron lors la commémoration du 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle au Carlton Garden à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2010. © Tolga Akmen/Pool/Bestimage © BestImage, Tolga Akmen/Pool/Bestimage