Charles et Camilla : leur mariage empêché par "une force cosmique", récit lunaire

Dans un peu plus de trois mois, le roi Charles et Camilla Parker-Bowles fêteront leurs 18 ans de mariage. Un heureux anniversaire sur lequel il n'aurait sûrement jamais misé à l'époque. Le 9 avril 2005, Charles, encore prince à l'époque, et Camilla se disaient oui devant un parterre d'invités, enfin ! Une cérémonie que l'univers aurait pourtant tout fait pour empêcher d'après le témoignage du prince Harry dans ses mémoires, Le Suppléant, publiés le 10 janvier dernier aux éditions Fayard.

Comme le duc de Sussex le précise si bien, "pendant des années, on les avait empêchés de vivre la relation qu'ils désiraient tant et aujourd'hui [...] de nouveaux obstacles se mettaient en travers de leur chemin." Outre l'opinion publique, longtemps opposée au remariage du prince Charles avec Camilla, les époux ont aussi fait face aux complications liées à leur passé. Si un divorce est, en règle générale, peu accepté par l'Eglise, Charles et Camilla étaient plus que concernés puisque les deux étaient déjà passés par la case divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Elizabeth II, représentante de l'église à l'époque, n'avait pas assisté au mariage pour ne pas faire passer le message d'une quelconque approbation publique. Mais ce n'est pas le seul détail qui a mis des bâtons dans les roues des amoureux.

Charles et Camilla devaient se marier le 8 avril au départ, une date qu'ils ont été contraints de décaler au lendemain en raison des obsèques du pape Jean-Paul II : "Papa et Camilla ne voulaient pas se marier le jour des funérailles du souverain pontife. Mauvais karma. Mauvaise presse. On entendait des clameurs et des soupirs de désespoir partout dans les couloirs du palais. [...] Une sorte de force cosmique conspirait pour faire obstacle à leur union."

L'ombre de Diana

Outre ces éléments particuliers qui semblaient vouloir annuler le mariage entre Charles et Camilla, beaucoup ont aussi pensé à la princesse Diana, ex-femme de Charles au courant de la liaison du prince avec Camilla. Certains imaginaient même le spectre de la regrettée Lady planer sur l'union du prince et de sa maîtresse. Mais force est de constater qu'avec le temps, les tourtereaux ont réussi à conjurer le sort. Le roi Charles III et la reine consort Camilla s'apprêtent à célébrer leurs 18 ans de mariage, que l'on appelle aussi noces de turquoise. Un dénouement heureux pour le couple qui voit la vie en rose, malgré les multiples épreuves traversées ces derniers mois... Et rien que pour cela, ils mériteraient notre chapeau !