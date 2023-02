Prince Harry : Son fils Archie sosie d'un membre de la famille royale, le prince "médusé", un célèbre ami approuve

Depuis qu'il a créé sa famille, les choses ont changé : trouvant difficilement sa place dans la rigidité de la monarchie, le prince Harry ne s'en cache pas, il a l'impression d'avoir manqué d'amour durant son enfance. Entre une mère malheureuse et souffrant de troubles psychologiques, qui a ensuite disparu trop tôt, et un père coincé dans son rôle d'héritier, le jeune homme a longtemps eu du mal à s'en sortir.

Mais tout a changé depuis la naissance de ses adorables Archie (3 ans et demi) et Lilibet (20 mois), issus de son mariage avec Meghan Markle : le prince a trouvé une nouvelle raison de vivre et veille sur eux avec amour. Surtout que, comme il le raconte dans ses mémoires, Spare (Le Suppléant en VF), son aîné ressemble à une personne qui lui manque chaque jour : sa mère, Lady Diana, morte en 1997.

Un détail qu'un ami de la princesse a également remarqué : Elton John, qui a passé des vacances avec son mari David, ses deux fils (Zachary, 12 ans, Elijah, 10 ans) et la petite famille n'a pas laissé passer ce détail. "Le plus agréable au cours de ce séjour, c'était d'observer à quel point Elton, David et leurs deux garçons étaient tombés amoureux d'Archie. Souvent, je surprenais Elton à contempler son visage et je savais à qu'il pensait : Maman. Je le savais parce que ça m'arrivait tout le temps, à moi aussi", raconte notamment le frère du prince William au sujet du petit garçon, qui n'est quasi jamais apparu en public.

"J'ai failli en parler à Elton"

Un sujet qui semble le bouleverser, lui qui a perdu sa mère à presque 13 ans, mais dont il n'a cependant pas osé parler avec le chanteur, qu'il connait depuis son enfance. "Fréquemment, je voyais une expression traverser le visage d'Archie qui me laissait médusé. J'ai failli en parler à Elton, lui dire à quel point j'aurais aimé que ma mère connaisse son petit-fils, et combien de fois j'avais senti – ou du moins avais-je voulu sentir – sa présence en serrant Archie dans mes bras. Chaque câlin était teinté de nostalgie ; et l'heure du coucher d'un soupçon de chagrin", écrit-il dans ses mémoires, sans finalement s'ouvrir au mari de David Furnish.

Peut-être que le sujet a finalement été abordé, après la sortie des mémoires. Les deux hommes ne devraient pas se croiser à Londres tout de suite en effet : ami de Diana, Elton John pourrait zapper le couronnement de Charles III, le 6 mai prochain, où il a sûrement été invité. Quant à une éventuelle présence d'Harry, la question est encore plus épineuse...