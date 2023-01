"Ça nous donne des frissons" : Cette fixette d'Archie lourde de sens qui a bouleversé Meghan et Harry

Les mémoires du prince Harry (Spare, Le suppléant en VF) ont beau être parues il y a quelques semaines, les anecdotes qu'il y fournies sont si nombreuses qu'elles n'ont pas fini de faire couler d'encre. Et puis il y a cette jolie histoire à propos de son fils, Archie.

Le duc de Sussex revient sur cette époque où Meghan Markle et lui ont pu compter sur le soutien de Tyler Perry pour les loger. Alors que les frontières allaient fermer, en raison de la crise sanitaire, le couple a pu bénéficier de l'aide de l'acteur, qui les a logés dans une superbe demeure de Los Angeles. Là bas, le petit Archie a eu alors une fixette, lourde de sens.

Des hauts plafonds, des oeuvres d'art, une magnifique piscine... c'est ainsi que le prince Harry décrit la superbe maison que l'acteur leur a prêtée. Meghan Markle s'est alors amusée à dévoiler tous les trésors cachés à son fils aîné. Mais parmi les statues, les fontaines ou encore les colibris qui étaient dans le jardin, une oeuvre a capté toute l'attention du petit garçon. "Dans l'entrée, il y avait un tableau qui intéressait beaucoup notre fils, écrit le fils cadet du roi Charles III. Tous les matins, il se plantait devant pendant un long moment. C'était une scène de la Grèce antique. Meg et moi, on s'est demandé pourquoi." Ce n'est qu'après quelques jours que Harry et Meghan ont eu la belle surprise d'en savoir plus.

Déesse de la chasse - Diana

"Peu après, Archie se dirigeait tout seul vers son tableau préféré dans l'entrée, écrit le prince Harry dans Le Suppléant. Il le fixait et gazouillait en le reconnaissant. Meg s'est penchée pour l'examiner de plus près. Elle a remarqué une plaque dans le cadre, qu'elle n'avait pas vue jusque-là. Déesse de la chasse - Diana." Quelle ne fut pas son émotion découvrant le prénom de sa mère regrettée. "Lorsqu'on en a parlé à Tyler, il nous a répondu qu'il n'était pas au courant. Il avait même oublié que ce tableau se trouvait-là. Ça me donne des frissons, a-t-il déclaré. Nous aussi", peut-on lire du frère du prince William, ému.