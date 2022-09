Meghan Markle et Harry : Ce célèbre et richissime ami qui les a aidés dans un moment "très difficile"

Le prince Harry et Meghan Markle ont déjà rejoint les États-Unis, pour y retrouver leurs enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (15 mois), qui étaient restés sous la garde de leur grand-mère maternelle, Doria Ragland, aidée de plusieurs nounous. Là-bas, le duc et la duchesse de Sussex ont construit leur nouvelle vie depuis leur départ de la famille royale. Mais cela n'a pas été sans encombre. Et c'est un de leur célèbre ami qui révèle un grand moment de difficulté pour le couple, durant lequel il a été d'une aide précieuse.

Tyler Perry, acteur et réalisateur reconnu, a révélé pourquoi il avait offert sa maison de 18 millions de dollars à Beverly Hills au prince Harry et à Meghan Markle afin qu'ils l'utilisent comme résidence personnelle après avoir quitté la monarchie. En 2020, après avoir abandonné leurs fonctions royales, ils ont emménagé en Californie, avec Archie, alors âgé d'un an. Ils ont alors passé quelques mois dans le manoir de Tyler Perry, à Beverly Hills. Avant de finalement acheter leur propre domaine à 14,65 millions de dollars à Montecito (Californie). L'acteur de 53 ans a confié au Today Show, ce mercredi 21 septembre, comme rapporté par le Daily Mail pourquoi il avait proposé son aide à Meghan Markle et Harry, affirmant que c'était "une période très difficile pour eux" et qu'il voulait les "soutenir" de toutes les manières possibles.

Je t'ai vu endurer des choses qui auraient brisé beaucoup de gens

Tyler Perry, ami célèbre du couple Sussex, s'est dit impressionné et inspiré par l'amour qui unit Harry à Meghan. "Ce que je sais d'eux deux - et j'aimerais que le monde sache - à quel point ces deux personnes s'aiment", a-t-il ainsi fait savoir. Et d'ajouter : "L'amour qu'ils ont est vraiment, vraiment émouvant et je voulais faire tout ce que je pouvais pour les soutenir."

Le réalisateur américain a donc laissé son manoir d'une valeur d'1 milliard de dollars au fils cadet de Charles III et à Meghan Markle. Celui qui possède un important portefeuille immobilier ne s'est naturellement pas retrouvé à la rue pendant ce moment. Il possède d'ailleurs même une île privée de 10 hectares et une île adjacente de 3 hectares aux Bahamas. Et après que Meghan et Harry ont finalement trouvé leur propre maison à Montecito, près de chez Oprah Winfrey, Tyler Perry leur a offert un somptueux cadeau de crémaillère, un piano à queue. Avec comme message : "Écrivez la bande originale de votre vie." Et lors de l'anniversaire de l'actrice américaine, il n'avait pas manqué de lui rappeler qu'il se souvient des difficultés qu'elle et son époux ont pu rencontrer. "J'ai eu une place au premier rang dans votre vie ces dernières années. Je t'ai vu endurer des choses qui auraient brisé beaucoup de gens", avait-il confié, sur Instagram.