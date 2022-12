Lilibet, une star révèle enfin être son parrain : "J'ai dû prendre une minute pour réaliser"

Lilibet, née le 4 juin 2021 de l'union entre le prince Harry et Meghan Markle, a pour parrain le cinéaste Tyler Perry. Une information qu'il a notamment révélée dans la série-documentaire Harry et Meghan, diffusée sur Netflix. Le duc et la duchesse de Sussex lui auraient fait cette proposition juste après la naissance du nourrisson. Il raconte notamment qu'ils semblaient "assez sérieux au téléphone" lorsqu'ils l'ont appelé pour lui faire cette demande, alors que leurs conversations étaient jusqu'ici généralement plus légères. "Ok, qu'est-ce qui se passe ?", s'était-il alors demandé, juste avant qu'il n'apprenne la raison de leur appel.

"Ils ont dit : 'Eh bien, nous aimerions que tu sois le parrain de Lili.' Je me suis dis 'Woah'... J'ai dû prendre une minute pour réaliser. "Et j'ai répondu : 'J'en serais honoré. J'en serais absolument honoré'", s'est-il confié. Mais après avoir raccroché au téléphone avec le couple, il s'est alors rendu compte que son accord était probablement assorti d'une condition.

Des révélations fracassantes

"Je les ai rappelés et je leur ai dit:" Euh, attendez une seconde - cela signifie-t-il que nous devons aller au Royaume-Uni, aller à l'église (avec la famille royale, ndlr) et gérer avec cela ? Parce que je ne veux pas faire ça", a-t-il dit, avant de leur proposer une solution : "Peut-être que nous pouvons faire une petite cérémonie privée ici aux (États-Unis, ndlr), mais si vous devez le faire là-bas, pas de problème".