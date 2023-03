Harry et William en deuil et réunis avant le couronnement ? Ce triste évènement qui pourraient les rapprocher...

Mauvaise nouvelle au sein de la famille royale britannique. L'un de ses membres vient de disparaître. Comme annoncé dans The Telegraph, "Mary Cynthia Burke Roche est morte paisiblement à son domicile le 3 mars à l'âge de 88 ans." Si son nom ne vous dit rien, elle était particulièrement importante aux yeux des princes Harry et William puisqu'elle n'était autre que la tante de leur maman, la princesse Diana. Mary Cynthia était proche de Diana.

Hello ! a d'ailleurs précisé qu'elle avait déjà pris la parole concernant son divorce avec le prince Charles : "Diana était jeune et avait une expérience de vie limitée, et le prince Charles était déjà un grand penseur. Il lisait beaucoup. C'étaient peut-être des gens différents." La date et le lieu des obsèques n'ont pas encore été annoncés mais une hypothèse est envisagée : les retrouvailles du prince Harry et du prince William pourraient donc avoir lieu bien avant le couronnement du roi Charles III attendu le 6 mai prochain.

Harry et William réunis ?

Si Meghan Markle et Harry sont officiellement invités à l'événement qui réunira toute la famille, en plus de celle de la future reine Camilla Parker-Bowles, le couple Sussex n'a pas encore donné de réponse définitive. En attendant de savoir s'ils seront présents, Harry pourrait bien faire son retour sur le sol britannique plus tôt que prévu après la disparition de sa grand-tante pour assister à l'enterrement.

Le prince William étant déjà sur place, difficile d'imaginer le papa de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, zapper les adieux à ce pilier dans la vie de Diana. Mais sera-t-il accompagné par son frère ? Rien n'est moins sûr. Ce ne serait en tout cas pas la première fois qu'ils seraient réunis en de telles circonstances malgré les tensions existantes entre eux.

En avril 2021, ils apparaissaient déjà côte à côte pour les obsèques de leur grand-père, le prince Philip, avant celles de la reine Elizabeth II organisées le lundi 19 septembre. Harry et William ne s'étaient presque pas adressé la parole avant que le duc de Sussex ne reparte en Californie au bras de son épouse Meghan Markle. Les deux ne se sont pas revus depuis et les récentes révélations du couple sur le clan Windsor, notamment sur la violence du prince William envers Harry d'après les dires du duc de Sussex, ne risquent pas d'adoucir les relations...