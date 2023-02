Camilla Parker-Bowles "audacieuse" : sa condition imposée à Charles III pour son couronnement

Dans deux petits mois, les Britanniques auront officiellement leur nouveau roi. Charles III sera en effet couronné au coeur de l'abbaye de Westminster au côté de son épouse Camilla Parker-Bowles. Celle qui a reçu la bénédiction de la reine Elizabeth II avant sa mort aura aussi droit à son moment de gloire. Elle héritera même d'un titre bien plus honorifique que reine consort puisque c'est en tant que reine tout court qu'elle sera considérée après avoir été oint avec l'huile du couronnement, longuement préparée.

Qui dit bientôt reine, dit exigence qui va avec. Pour que l'événement soit à la hauteur de ses attentes, Camilla Parker-Bowles a imposé une condition aux organisateurs et à son mari : la présence de ses petits-enfants. Lola et Eliza, 15 ans et Freddy, Louis et Gus (13 ans) devraient même occuper une place centrale le jour J. D'après The Times, Camilla Parker-Bowles aurait demandé à ce que ses 5 petits enfants jouent un rôle déterminant dans le couronnement : celui de porter l'huile sainte qui servira à couronner le nouveau roi, un rôle normalement tenu par des duchesses.

Les petits-enfants de Camilla ne sont pas les seuls à être promis à une tâche très importante. En tant que futur roi d'Angleterre, le prince George devrait lui aussi occuper un rôle majeur : "C'est une décision assez audacieuse. Un autre exemple du roi et de la reine consort qui n'ont pas peur de bousculer un peu les choses pour refléter les réalités de la vie moderne, dont la famille recomposée est un élément central."

Un couronnement sous tension

Le couronnement du roi Charles III devrait être un moment de joie, certes solennel, mais symbole d'un renouveau au sein de la Couronne britannique. Malheureusement pour le futur toi, lui qui a dû s'imaginer l'événement tout au long de sa vie, n'aura peut-être pas droit à celui dont il a toujours rêvé.

Depuis des mois, de lourdes tensions font rage entre le clan royal et le prince Harry et Meghan Markle, exilés en Amérique depuis leur retrait des premiers rangs de la monarchie. Le couple Sussex a ouvert les vannes des critiques et des reproches depuis son départ, soulignant le manque d'empathie et de soutien des membres de la famille, le racisme présent au sein du palais et les coulisses des discussions houleuses entre Harry, son père et le prince William. Des affronts répétés et incessants pour Charles et William, dont la règle d'or est de ne jamais se plaindre ou répondre aux diverses attaques. Si sa présence est souhaitée, le prince Harry pourrait ne pas assister au couronnement. Charles et William ont refusé de présenter leurs excuses au duc de Sussex, condition qu'il avait apparemment imposée pour acter sa venue.