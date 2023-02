"J'ai d'autres problèmes que toi" : Ce coup de "rage" du prince William qui a fait pleurer Meghan Markle

C'est devenu son cheval de bataille depuis son départ de la famille royale en mars 2020 : le prince Harry , à grands renforts d'interviews, de documentaires, et désormais avec ses mémoires, veut faire reconnaitre les difficultés que lui et sa femme Meghan ont connues à cause de la monarchie et notamment de ses rapports avec la presse britannique.

Des mauvais traitements et des fausses rumeurs qui ne sont pas arrivés qu'à lui, puisque selon ses propres confidences, son grand frère, le prince William, en était également victime. Un traitement qui aurait dû les rapprocher mais qui a finalement causé une nouvelle dispute : au printemps 2019, alors que Meghan est sur le point d'accoucher, les deux frères se téléphonent et Harry le sent bien, son aîné est furieux.

"Quelque chose s'était produite entre lui, Papa et Camilla, se souvient-il. Je n'ai pas compris toute l'histoire, il parlait trop vite et il était trop en colère. Il fulminait, en fait. Apparemment, Papa et Camilla avaient fabriqué de toutes pièces une ou plusieurs histoires à propos de lui, de Kate et des enfants, et il ne pouvait plus le supporter". Une rumeur qui aurait en réalité été lancée par la "plus fanatique des membres du service de communication de Papa", qui aurait voulu améliorer la réputation de Charles au dépens de ses fils.

"Il avait toutes les raisons d'être fou de rage", reconnait Harry, qui est lui-même très en colère contre cette femme. Les deux frères vont alors affronter Charles et lui demander des comptes sur elle. "Comment pouvez-vous laisser une étrangère faire cela à vos fils ?", lui demande William. Une question qui ne plait pas au futur roi Charles III, qui les pense "paranoïaques", mais qui réjouit le prince Harry, persuadé que son frère va enfin prendre son parti.

"J'ai d'autres problèmes avec vous deux"

Mais lorsqu'au téléphone, il tente de lui expliquer selon lui que les rumeurs se rapprochent de ce que le couple vit selon lui, depuis l'arrivée de Meghan Markle, le prince William en rajoute une couche : "Willy m'a aboyé dessus : J'ai d'autres problèmes avec vous deux !". Une phrase qui relance une dispute entre eux... mais qui est surprise par Meghan, sortie dans le jardin derrière le prince Harry.

"Willy criait tellement fort que même sans haut-parleur, elle était encore en mesure de l'entendre. Les larmes qui perlaient à ses yeux scintillaient dans le soleil printanier. J'ai voulu dire quelque chose, mais elle s'est figée, elle a secoué la tête", raconte-t-il avec émotion. Une scène qui scellera sans doute leur éloignement, aujourd'hui très profond. Les deux couples se retrouveront cependant bientôt au couronnement, si le prince Harry accepte de venir finalement. Et l'ambiance devrait y être plutôt tendue !