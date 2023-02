Harry se mêle de la vie des enfants de William, le prince hors de lui : réplique cinglante

Les liens sont-ils définitivement brisés entre les frères Harry et William ? Si l'espoir semblait encore permis avant la mort de la reine Elizabeth II, les dernières semaines écoulées l'ont presque fait disparaître. En cause ? La diffusion du documentaire Netflix Harry & Meghan et la publication de Le Suppléant, mémoires du prince Harry. Pas de cadeau pour le clan royal. Le duc de Sussex se lâche et règle ses comptes après des années passées sous silence à accepter l'inacceptable.

Comme le fait savoir le titre du livre, le prince Harry n'a pas vraiment bien vécu la position de second derrière son grand frère. Ce statut qui ne veut finalement pas dire grand chose et qui sert juste de roue de secours en cas d'accident ou de mort prématurée du futur héritier au trône. Ce rôle, il n'est pas le seul à le jouer, la princesse Charlotte, 7 ans et le petit Louis, 4 ans, auront eux aussi la place de second et de troisième. Raison pour laquelle il se fait beaucoup de souci pour eux étant donné que lui-même ne l'a pas bien vécu.

"Je sais que sur ces 3 enfants, au moins un finira comme moi, le suppléant... Et ça me fait mal, ça m'inquiète. Il ne s'agit pas d'essayer d'effondrer la monarchie mais d'essayer de les sauver eux-mêmes. Je sais que je vais être crucifié par de nombreuses personnes pour avoir dit cela. [...] Je m'inquiète de qui sera le prochain" écrit-il dans ses mémoires. Ses craintes, Harry en avait fait part au prince William. Ce que le duc de Cambridge n'a pas voulu entendre : "Il m'a fait comprendre très clairement que la vie de ses enfants n'est pas sous ma responsabilité."

Quand Harry et William en arrivent aux mains

Le prince Harry a également confié qu'entre lui et William, les dernières années avaient été mouvementées et parfois violentes. Il fait notamment référence à une discussion concernant Meghan Markle, au cours de laquelle l'actuel prince de Galles ne semble pas valider le choix de l'épouse de son frère. Les fils de Diana en seraient alors venus aux mains, William balançant son frère "sur la gamelle du chien." Malgré des excuses, Harry n'a pas pardonné à son aîné. Et il lui fait payer désormais.