Diaporama : "J'ai d'autres problèmes que toi" : Ce coup de "rage" du prince William qui a fait pleurer Meghan Markle

1 / 22 "J'ai d'autres problèmes que toi" : Ce coup de "rage" du prince William qui a fait pleurer Meghan Markle

2 / 22 Le prince Harry veut faire reconnaitre les difficultés que lui et sa femme Meghan ont connu à cause de la monarchie et notamment de ses rapports avec la presse britannique. Le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 22 Dans son livre, il raconte que son frère William était également très énervé du traitement réservé à sa femme Kate et aux enfants. La comtesse Sophie de Wessex, Le prince William, prince de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles,, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022 © Ian Vogler/Mirroppix/Bestimage © BestImage, Mirrorpix / Bestimage

4 / 22 Charles III aurait refusé de prendre leur parti. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite sur Brick Lane à Londres, Royaume Uni, le 8 février 2023, pour rencontrer des organismes de bienfaisance et des entreprises au coeur de la communauté bangladaise britannique, et des personnes qui étaient activement impliquées dans le mouvement antiraciste de les années 1960 et 1970. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 22 Mais cela, au lieu de les rapprocher, a causé l'éloignement encore plus avec son frère, qui a fait pleurer sa femme. Le prince de Galles William, la princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 22 Il refuse désormais de venir au couronnement de Charles III si William ne s'excuse pas. Meghan Markle, duchesse de Sussex, Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 22 La brouille devrait durer encore longtemps... Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex et le prince de Galles William et la princesse de Galles Kate Catherine Middleton à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

