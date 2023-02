"C'était un secret" : un homme investi d'une importante mission pour le couronnement de Charles III sort du silence

Le prochain grand événement que la Couronne va célébrer approche à grands pas. Pas de baptême, de mariages ou d'anniversaire en grande pompe mais rien d'autre que le couronnement de Charles III. Ce dernier est devenu roi à la mort de sa mère Elizabeth II, survenue le 8 septembre dernier. Mais comme la Souveraine avant lui, le roi Charles III doit attendre plusieurs mois avant de se voir officiellement couronné. La date de cet événement est désormais connue : rendez-vous le 6 mai à l'abbaye de Westminster pour l'événement retransmis dans les télés internationales.

S'il faut attendre plusieurs mois avant un couronnement, c'est parce qu'une telle cérémonie nécessite une organisation magistrale et millimétrée. Arrivée des invités, placement des convives, tenue du nouveau souverain, bijoux, textes... Tous les éléments sont savamment pensés, réfléchis et fabriqués. Mark Hutton, 66 ans, est bien placé pour le savoir puisqu'il est en charge de la confection d'un élément indispensable du couronnement : l'huile !

Non, le roi Charles III n'est pas couronné avec une vulgaire huile de tournesol trouvée dans la supérette d'un coin de rue. Comme le pharmacien et ancien prêtre l'a indiqué aux médias britanniques dont Le Telegraph, il a travaillé huit mois sur la confection de cette substance, "version moderne" d'une huile confectionnée par Moïse dans La Bible, rien que ça.

Une recette plus vraiment secrète

Composée d'huile d'olive, de cannelle et de myrrhe, le reste de la recette est soigneusement gardé secret : "Je sais que c'était un secret, mais pour moi, faire cette huile pour le couronnement, non seulement en tant que pharmacien, mais en tant qu'ancien homme d'Église, tout en ayant à l'esprit la Bible, son histoire et sa signification, ça valait le coup."

C'est dans des bouteilles en plastique et dans une pharmacie du centre de Londres que l'huile dont se servira l'archevêque de Canterbury pour couronner Charles III est conservée en attendant le jour J. Après avoir prêté serment et fait la promesse de soutenir l'Église et la loi, le roi Charles III sera oint avec cette fameuse huile.