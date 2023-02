Diaporama : Camilla Parker-Bowles "audacieuse" : sa condition imposée à Charles III pour son couronnement

1 / 17 Camilla Parker-Bowles "audacieuse" : sa condition imposée à Charles III pour son couronnement

2 / 17 Camilla Parker-Bowles sera couronnée reine le même jour que son mari le roi Charles III Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visite au S.T.O.R.M Family Centre à Londres, à l'occasion de son 19ème anniversaire. Le centre soutient les personnes touchées par la violence domestique et offre des services aux jeunes et aux personnes âgées au sein de la communauté. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 17 Le couple a donné rendez-vous au monde entier le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, rencontrent des survivants lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au palais de Buckingham, le 27 janvier 2023. Le couple royal s'est entretenu avec Amouna Adamlight, survivante du génocide du Darfour, et le Dr Martin Stern, un survivant de l'Holocauste. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

4 / 17 De nombreux invités seront présents, la famille aussi évidemment. D'ailleurs, celle qui sera considérée comme une véritable reine (et non une reine consort) a imposé une condition Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. La reine consort reçoit les les auteurs, les membres du milieu littéraire et les représentants d'organismes d'alphabétisation. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 17 La présence de ses 5 petits-enfants : Lola et Eliza, 15 ans et Freddy, Louis et Gus, 13 ans Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, reçoit la décoration des Forces canadiennes par le brigadier-général Dwayne Parsons lors d'une réception pour le Queen's Own Rifles of Canada au palais de Buckingham à Londres, le 1er février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 17 Camilla Parker-Bowles a demandé à ce qu'ils occupent un rôle central dans le couronnement, apporter l'huile sainte avec laquelle Charles III sera oint le jour de l'événement Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, rencontrent des survivants lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au palais de Buckingham, le 27 janvier 2023. Le couple royal s'est entretenu avec Amouna Adamlight, survivante du génocide du Darfour, et le Dr Martin Stern, un survivant de l'Holocauste. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

7 / 17 Une présence qui devrait être facilement acceptée par le roi Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. La reine consort reçoit les les auteurs, les membres du milieu littéraire et les représentants d'organismes d'alphabétisation. © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 17 Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, plante un arbre dans le cadre de l'initiative "Queen's Green Canopy" lors d'une visite à Lacock, le 25 janvier 2023. La souveraine a rencontré des représentants de la communauté à l'Eglise St Cyriac. C'est en cette Eglise que le mariage de Laura Parker Bowles, la fille de la reine consort, avait été célébré en 2006. © BestImage, Agence / Bestimage

