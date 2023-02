Kate Middleton, enceinte de son 4ème enfant et trahie par son look ? Ce détail qui n'a échappé à personne

C'est une Kate Middleton plus en forme que jamais qui s'est rendue à Cardiff le 25 février dernier. La duchesse de Cambridge et son mari le prince William étaient attendus au stade Millenium pour applaudir les équipes du Pays de Galles et de l'Angleterre et rencontrer des joueurs blessés. Tous deux patrons dans le domaine du ballon ovale, Kate et William avaient toute leur place à l'événement. Pas de maillot, de crampons et de maquillage pour le couple, c'est tout en sobriété que les parents de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, sont arrivés.

La princesse de Galles avait ressorti un manteau du placard : un imprimé pied-de-poule très élégant faisant office de robe aux couleurs de l'Angleterre qu'elle portait déjà en 2018 lors d'un voyage à Stockholm en Suède. C'est d'ailleurs sur ce détail que certains internautes ont tiqué et ont fait renaître des rumeurs de grossesse chez Kate Middleton.

Lors de sa visite dans une école au côté de Victoria de Suède avec ce même manteau, Kate Middleton était enceinte du prince Louis. Il n'en a donc pas fallu plus aux nombreux fans de la Couronne pour y voir le signe d'une joyeuse annonce dans les semaines à venir. Pour eux, pas de doute : Kate Middleton est enceinte de son quatrième enfant avec le prince William. Pour l'heure, pas de petit ventre ou d'absence prolongée de la duchesse (la princesse de Galles, victime de fortes nausées lors du premier trimestre de ses grossesses, était contrainte au repos) qui pourrait corroborer ces soupçons.

Je ne crois pas que William serait d'accord

L'idée qu'un petit frère ou une petite soeur pour leurs trois enfants vienne agrandir la famille trône dans la tête de tous depuis l'arrivée du prince Louis. Mais faudrait-il pour cela que les parents soient sur la même longueur d'onde. Si Kate Middleton ne semble pas contre l'idée d'avoir un quatrième enfant, le prince William semble un peu plus réticent. Lors des dernières sorties effectuées à deux auprès de jeunes enfants, le futur roi tentait coûte que coûte d'éloigner Kate des bébés qu'elle croisait sur son chemin. Aux dernières nouvelles, il aurait finalement cédé aux nombreuses sollicitations de son épouse, un brin nostalgique des premières années de Louis. Si tel était le cas, il faudra attendre un communiqué du palais pour en avoir le coeur net.