Kate Middleton supportrice chic et écolo : la princesse de Galles ressort une vieille pièce de son placard, elle est canon

On ne se refait pas. Kate Middleton et le prince William sont des fans incontestés de sport. Qu'il s'agisse de football, de natation, de golf, de tennis ou toutes autres disciplines, il est rare de ne pas apercevoir le couple Cambridge dans les tribunes des stades et des courts de sport. Ce qu'ils aiment également plus que tout, c'est le rugby. Et en qualité de patron de la Welsh Rugby Union (WRU) pour William et de la Rugby Football Union pour Kate, ils ont d'autant plus intérêt à assister aux rencontres.

Ce samedi 25 février, le prince et la princesse de Galles ont donc pris la direction du Stade Millenium de Cardiff pour assister à la rencontre Pays de Galles-Angleterre dans le cadre du tournoi des Six nations. Kate Middleton et le prince William n'ont pas boudé leur plaisir. Avant le lancement du match, ils se sont entretenus avec des joueurs blessés et ont inauguré un nouveau salon dans l'enceinte du stade, Sir Tasker Watkins Suite.