Prince George, parfait héritier : Sa cousine Mia tente de le distraire en public, il reste imperturbable !

La petite fille, penaude, est donc partie rejoindre ses parents, Mike et Zara Tindall, en grande conversation avec le roi Charles, et sa petite soeur Lena, 4 ans. De plus en plus présentes également dans la vie de la famille royale, les deux fillettes avaient déjà montré pendant le Jubilé à quel point elles s'entendent bien avec George et ses frères et soeurs, Charlotte et Louis (7 et 4 ans), tout comme leurs parents sont proches.

Les cousins, tous soudés... sauf Archie et Lilibet ?

Assises derrière le trio durant la parade du dimanche, elles n'avaient en effet cessé de plaisanter avec eux et leurs autres cousines Savannah et Isla (12 et 10 ans), les filles de Peter Phillips également présentes ce dimanche. Les enfants s'étaient une nouvelle fois retrouvés aux obsèques d'Elizabeth II, où ils avaient, cette fois, tous été très sérieux.

Une nouvelle génération de cousins qui s'annonce donc aussi soudée que la précédente, et à laquelle on peut ajouter Wolfie (6 ans), le beau-fils de la princesse Beatrice, qui a passé Noël pour la première fois avec la famille royale cette année. Mais également les plus jeunes : Lucas, le fils cadet de Mike et Zara Tindall (21 mois), August, celui de la princesse Eugenie (22 mois) qui pourrait bientôt devenir grand frère et Sienna, la fille de Beatrice d'York (15 mois).

En revanche, Archie et Lilibet (3 ans et 18 mois), les enfants du prince Harry et de Meghan Markle vivent loin de tous les autres depuis le déménagement de leurs parents aux Etats-Unis et sont donc moins proches que leurs cousins. Ils avaient cependant pu rencontrer Mia, Lena et Lucas Tindall notamment lors de la fête d'anniversaire de Lilibet, où tous les cousins avaient été conviés mais où le prince William et Kate Middleton n'avaient pas voulu aller.