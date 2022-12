Kate Middleton : Look hivernal, chapeau XXL et bijoux français... la princesse rayonnante pour la messe de Noël

Tous les ans, c'est une sortie particulièrement attendue par les fans de la famille royale : après avoir fêté Noël le 24 décembre dans le château privé de Sandringham, où tout le clan se réunit autour du monarque, tous se rendent ensuite à pied à la messe le lendemain matin, dans l'église toute proche. Et comme à chaque fois, les looks choisis ont été particulièrement scrutés, notamment celui de Kate Middleton, sur qui tous les regards étaient braqués.

Il faut dire qu'une fois de plus, elle avait sorti le grand jeu : vêtue d'un manteau kaki Alexandre McQueen, sa marque de référence, elle avait également choisi une robe de la même couleur et un large chapeau de la marque Philip Treacy, loin de ses habituels bibis mais parfaitement adapté à cette petite balade à la campagne.

Pour compléter son look, la quadragénaire, nouvelle princesse de Galles, avait également choisi des bottes en velours marron signées d'une autre marque fétiche, Gianvito Rossi et des gants de cuir. Petit détail remarqué, ses boucles d'oreille, de la marque française Sézane. Seraient-elles un cadeau reçu la veille par son mari, le prince William ? Le mystère reste entier !

Zara Tindall très chic, Eugenie d'York classique

En tout cas, c'est peu dire que la jeune femme rayonnait aux côtés de son époux et de ses trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans et demi. Un cadet qui se pliait d'ailleurs pour la première fois à l'exercice. Accompagné de ses frères et soeurs, mais aussi de ses cousines Savannah (presque 12 ans), Isla (10 ans), Mia (8 ans) et Lena (4 ans), et du beau-fils de la princesse Beatrice (Wolfie, 6 ans), il a été plutôt sage... mais n'a pu s'empêcher de se faire remarquer en courant après sa soeur !

Dans les autres looks marquants de la famille royale, difficile de ne pas citer celui de Zara Tindall, la fille de la princesse Anne qui avait choisi un long manteau gris LK Benett et des escarpins très chics. Arrivée au bras de son mari Mike, elle en est repartie en pleine discussion avec le roi Charles. Les princesses Beatrice et Eugenie d'York avaient quant à elles choisi du classique : l'aînée portait une veste couleur olive au col en fourrure et la cadette un très long manteau à carreaux de la marque italienne Max Mara.

Après la messe et un bain de foule, toute la famille est rentrée, toujours à pied, à Sandringham où ils ont retrouvé les plus jeunes de la famille (August, le fils d'Eugenie d'York, Sienna, la fille de Beatrice et Lucas, le fils de Mike et Zara Tindall, tous nés en 2021) pour le déjeuner... mais également Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, qui avait été invitée pour la première fois depuis 30 ans à partager les fêtes de fin d'année avec la famille royale.