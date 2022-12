Kate Middleton a un gros défaut selon George, Charlotte et Louis : les enfants pas tendres avec leur mère !

Chacune des apparitions de Kate Middleton est passée au peigne fin. Toujours tirée à quatre épingles, rares (pour ne pas dire jamais) sont les fois où la princesse de Galles s'attire les foudres des Britanniques en raison d'une moue boudeuse, d'une attitude désinvolte ou d'un style discutable. Depuis son entrée dans la famille royale britannique, les fashion faux-pas et les écarts de conduite de Kate ont beaucoup de mal à se compter, la classant dans les personnalités préférées du clan Windsor auprès du peuple britannique. Mais contrairement à ce que l'on pense, la duchesse de Cambridge ne fait pas l'unanimité partout. Surtout pas auprès de ses enfants.

Lors de la messe Christmas Carol du 15 décembre dernier, et dont elle était l'hôte pour la seconde année consécutive, Kate Middleton, sublime dans une robe manteau bordeaux assortie à la tenue de sa fille Charlotte, la future reine consort s'est entretenue avec quelques personnes présentes pour l'occasion. Aux abords de l'abbaye de Westminster, où étaient aussi conviés le roi Charles III et Camilla Parker-Bowles, Kate Middleton a évoqué son éventuelle tentative de chant en public le soir-même. Si elle n'a pas dit non, la duchesse s'est interdite toutes sortes d'interventions de ce genre. Par respect pour ses enfants d'après The Mirror : "Au piano, on peut facilement masquer une petite erreur contrairement au chant. Mes enfants ne me pardonneraient sans doute jamais. Je ne suis pas certaine qu'ils approuvent mes talents de chanteuse. Je dois prendre quelques cours !"

Kate Middleton, artiste discrète

L'année dernière pourtant, Kate Middleton avait pris tout le monde de court. Elle s'était elle-même proposée d'accompagner au piano Tom Walker lors de son interprétation du morceau For Those Who Can't Be Here. De rouge vêtue, celle qui est devenue princesse de Galles au décès de la reine Elizabeth II avait pris place derrière l'instrument et entamé les premières notes. Sa performance avait été saluée par le public et par le chanteur, bluffé par le talent de la duchesse.

Mais savoir jouer d'un instrument ne veut pas forcément dire avoir une voix en or. Kate Middleton en a conscience et refuse de faire courir un tel risque à la famille royale. Etant donné que le clan Windsor est déjà bien éclaboussé par les scandales en raison de la diffusion du documentaire du prince Harry et Meghan Markle et de la sortie prochaine des mémoires du petit frère de William, la famille se passerait volontiers d'une nouvelle polémique, aussi drôle soit-elle.