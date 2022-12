Kate Middleton : Look chic et jean moulant pour une photo de famille parfaite, sa meilleure réplique à Meghan

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

C'est bientôt Noël ! Cette période de fêtes est en général propice à l'amour, au bonheur, aux rapprochements et au miracle mais pas chez les Windsor. En cause ? Les attaques de Meghan et Harry dans leur documentaire Netflix. En pleine tourmente, la famille royale britannique donne le change. Et Kate et William savent le faire mieux que personne.

De telles tempêtes, il faut avoir de sacrées épaules pour les affronter. Ça tombe bien puisque les Windsor sont parés. Depuis des années, la famille royale britannique apprend à faire face aux pires accusations, aux pires mensonges et aux manigances dont certains sont capables. En ce moment, Meghan Markle et le prince Harry semblent se donner un malin plaisir à livrer leur vérité sur leur court passage au sein de la firme. Dans Harry & Meghan, documentaire Netflix dont les 3 derniers épisodes seront diffusés ce 15 décembre, les Sussex promettent encore de sacrées révélations. Dans l'oeil du cyclone, les Cambridge gardent la tête haute. Ils ont d'ailleurs dégainé la meilleure arme pour voler (un peu) la vedette à Meghan et Harry. Chaque fin d'année, les membres de la famille royale envoient et publient des clichés inédits de leur famille sur les réseaux sociaux en guise de carte de voeux. Kate et William n'ont pas échappé à la règle. Kate d'un côté, William de l'autre, les parents marchent en direction de l'objectif dans les jardins d'Anmer Hall, leur résidence du Norfolk, leurs trois enfants calés entre eux. Le petit Louis (4 ans) tient la main de sa maman, George (9 ans), celle de son père quand les deux frères sont main dans la main avec Charlotte (7 ans). Tout sourire, les Cambridge affichent une décontraction déconcertante.

Si les enfants ont l'habitude des looks casual, les parents un peu moins. Kate Middleton dévoile sa silhouette sublime dans un jean skinny et une blouse blanche en broderie anglaise, tenue terminée par une paire de tennis blanches. William, lui, s'affiche également dans un jean, une chemise bleu marine et une paire de baskets. Des tenues dans lesquelles on ne les voit que peu souvent mais qui prouvent que malgré le statut de têtes couronnées, Kate et William sont restés des gens simples. Le calme avant la tempête Ce cliché leur aura sûrement permis d'apaiser les tensions qui saisissent la monarchie depuis plusieurs semaines. Le contexte est particulier. Trois mois seulement après la mort de la reine, Meghan Markle et le prince Harry ont déclaré la guerre en dévoilant les premières images de leur série Netflix. Un combo d'archives personnelles et de confidences explosives dans lequel les Windsor en prennent pour leur grade. Cette série n'est (malheureusement pour eux) qu'un premier chapitre en attendant les mémoires du prince Harry publiées le 10 janvier, au lendemain de l'anniversaire de Kate. Sympa le beau-frère !