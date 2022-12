Diaporama : Kate Middleton : Look chic et jean moulant pour une photo de famille parfaite, sa meilleure réplique à Meghan

Kate Middleton : Look chic et jean moulant pour un cliché de famille parfait, sa meilleure réplique à Meghan

Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, lors du match de basket "Boston Celtics vs Miami Heat" à Boston. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent Henry Dunov-Texeira, un Américain de 8 ans déguisé en garde britannique, à Somerville, Massachusetts, États-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple princier visite "Greentown Labs" à Somerville pour en savoir plus sur les innovations climatiques incubées à Boston. © BestImage

Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, lors du match de basket "Boston Celtics vs Miami Heat" à Boston. Le 30 novembre 2022 © BestImage

Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, lors du match de basket "Boston Celtics vs Miami Heat" à Boston. Le 30 novembre 2022 © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - La famille royale et le gouvernement du Royaume Uni lors de la cérémonie d'accueil du président de l'Afrique du Sud, en visite d'état à Londres, Royaume Uni, le 22 novembre 2022. © BestImage

Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, sont accueillis par la maire de Boston, Michelle Wu. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

19 / 19