Kate Middleton impressionne ! À Noël, la duchesse dévoile un sacré talent caché

Ce week-end, des millions de Britanniques célèbrent Noël. Kate Middleton s'est invitée chez ses concitoyens pour fêter le réveillon. La duchesse de Cambridge leur a même fait une étonnante surprise : elle a révélé un talent caché de musicienne en se produisant sur scène, en plein spectacle.

Vendredi 24 décembre, la chaîne ITV diffusait le concert Westminster Abbey for Royal Carols: Together At Christmas, enregistré le 8 décembre à l'abbaye de Westminster. Kate Middleton devait en être la spectatrice star, mais a dépassé ses fonctions. La maman des princes George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) est montée sur scène et s'est assise derrière un piano, pour accompagner le chanteur Tom Walker. "J'ai trouvé qu'elle avait vraiment assuré ; ce n'est pas facile de se mettre au piano avec des musiciens avec qui on a jamais joué avant et d'enregistrer des prises en direct, mais elle a parfaitement réussi", a déclaré Tom Walker au sujet de la prestation de Kate.

Ensemble, ils ont interprété le titre For Those Who Can't Be Here, de Tom Walker.