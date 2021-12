Diaporama Kate Middleton impressionne ! À Noël, la duchesse dévoile un sacré talent caché

1 / 15 Kate Middleton et Tom Walker interprètent la chanson 'For Those Who Can't Be Here' dans l'émission "Westminster Abbey for Royal Carols: Together At Christmas", diffusée sur la chaîne ITV.

2 / 15 Kate Middleton, duchesse de Cambridge, accompagne le chanteur Tom Walker au piano lors du Royal Christmas Concert à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

3 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au Royal Christmas Concert à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

4 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au Royal Christmas Concert à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

5 / 15 Kate Middleton, duchesse de Cambridge, accompagne le chanteur Tom Walker au piano lors du Royal Christmas Concert à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

6 / 15 Kate Middleton, duchesse de Cambridge, accompagne le chanteur Tom Walker au piano lors du Royal Christmas Concert à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

7 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

8 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec sa famille, Carole et Michael Middleton, Pippa Middleton, James Middleton et sa femme Alizée, au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

9 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

10 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assiste au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

11 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

12 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

13 / 15 Kate Middleton et le prince William ont partagé une nouvelle photo de famille sur Instagram, qui fait office de carte de fin de Noël. Ils posent avec leurs 3 enfants : Charlotte, Louis et George.

14 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres.