Prince George : Pourquoi est-ce qu'il ne pourra bientôt plus voyager avec William ?

Les Cambridge vont-ils profiter des fêtes de fin d'année pour s'accorder quelques jours de vacances loin de Kensington ? Plutôt que de s'envoler pour leur chère île Moustique, le prince William et Kate Middleton ont l'habitude passer leurs congés d'hiver dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk. Ils ne s'éloignent jamais vraiment de Sandringham, où la reine et la famille royale célèbrent Noël chaque année. Pourtant, s'ils veulent prendre l'avion avec leurs trois enfants, c'est maintenant ou jamais...

En effet, quand il aura atteint l'âge de 12 ans, le prince George (8 ans) ne pourra - en principe - plus voyager dans le même avion que son père, sauf si Elizabeth II en donne l'autorisation. Cette ancienne mesure de précaution vise à préserver la monarchie et anticipe tout accident qui coûterait la vie aux deux héritiers de la Couronne. Si un drame venait à arriver, la princesse Charlotte (6 ans) serait alors au second rang dans l'ordre de succession, avant son petit frère le prince Louis (3 ans) et après son grand-père le prince Charles.

Cela fait d'ailleurs des années que le prince de Galles et son fils le prince William ne voyagent plus ensemble. De même, la reine Elizabeth n'a plus pris l'avion avec le prince Charles depuis bien longtemps. Par exemple, lorsque le prince William et Kate Middleton étaient partis en tournée royale en Australie en 2014, ils avaient dû demander son autorisation à la souveraine pour emmener George, alors âgé de quelques mois. "Bien qu'il n'y ait pas de règle officielle à ce sujet et que les héritiers royaux ont voyagé ensemble dans le passé, c'est quelque chose sur lequel la reine a le dernier mot", avait commenté à l'époque un attaché de presse royal auprès de la BBC.

Reste donc quatre petites années aux Cambridge pour voyager à cinq...