Diaporama Prince George : Pourquoi est-ce qu'il ne pourra bientôt plus voyager avec William ?

1 / 21 Prince George : Pourquoi est-ce qu'il ne pourra bientôt plus voyager avec William ?

2 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge - Le couple princier d'Angleterre et leurs enfants à leur arrivée à l'aéroport de Berlin-Tegel à Berlin, lors de leur visite officielle de 3 jours en Allemagne.

3 / 21 Le prince William, duc de Cambridge à l'occasion de ses 38 ans et de la fête des pères en compagnie de ses enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Londres, Royaume Uni, le 21 juin 2020.

4 / 21 Le prince George de Cambridge prépare, sous le regard bienveillant du prince William, duc de Cambridge, du prince Charles, prince de Galles et de la reine Elisabeth II, des puddings de Noël, dans le cadre du lancement de l'initiative 'Together at Christmas' de la Royal British Legion au Palais de Buckingham, le 21 décembre 2019.

5 / 21 Le prince William, le duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge et leur fils le prince George de Cambridge arrivent à l'aéroport à Wellington en Nouvelle-Zélande, le 7 avril 2014.

6 / 21 Le prince William porte son fils le prince George à l'aéroport de Sydney le 25 avril 2014

7 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

8 / 21 Le prince William, duc de Cambridge et son fils le prince George de Cambridge - Le couple princier d'Angleterre et leurs enfants à leur arrivée à l'aéroport de Berlin-Tegel à Berlin, le 19 juillet 2017, lors de leur visite officielle de 3 jours en Allemagne.

9 / 21 Le prince George et la princesse Charlotte - Le couple princier d'Angleterre à leur arrivée à l'aéroport Chopin à Varsovie, à l'occasion de leur voyage de deux jours en Pologne. Le 17 juillet 2017

10 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

11 / 21 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince William, duc de Cambridge, et le prince George - Le couple princier d'Angleterre à leur arrivée à l'aéroport Chopin à Varsovie, à l'occasion de leur voyage de deux jours en Pologne. Le 17 juillet 2017

12 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.

13 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge lors de leur départ à l'aéroport de Hambourg, le 21 juillet 2017, après leur visite officielle en Allemagne.

14 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince George de Cambridge lors de la messe de Noël en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham au Royaume-Uni, le 25 décembre 2019.

15 / 21 Prince George, Princess Charlotte, Prince Louis - David Attenborough répond aux questions de fans célèbres, dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, au Royaume Uni, le 3 octobre 2020.

16 / 21 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince Georges et la princesse Charlotte, visitent la Colombie-Britannique et le Yukon au Canada. Le couple royal est arrivé à l'aéroport de Victoria où il a été accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau. Canada, le 24 septembre 2016.

17 / 21 Le prince William, duc de Cambridge à l'occasion de ses 38 ans et de la fête des pères en compagnie de ses enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Londres, Royaume Uni, le 21 juin 2020.

18 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnent le prince George et la princesse Charlotte pour leur rentrée scolaire à l'école Thomas's Battersea à Londres, Royaume Uni, le 5 septembre 2019.

19 / 21 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

20 / 21 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge avec ses enfants, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince Louis de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.