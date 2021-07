The Crown - Sarah Ferguson trop absente : elle propose son aide... et se fait remballer

Depuis la Californie, le prince Harry a lui aussi confié avoir suivi la série. "Bien sûr que ce n'est pas strictement exact. Ça vous donne une idée approximative de ce qu'est ce style de vie, les pressions de faire passer le devoir et le service avant la famille et tout le reste, ce qui peut en découler", le duc de Sussex avait-il commenté lors d'une étonnante interview vidéo avec son ami James Corden en février dernier. Il avait même suggéré un acteur pour l'incarner ! En revanche, des rumeurs ont laissé entendre que son père le prince Charles et son frère le prince William n'avaient que peu apprécié de voir Diana et ses troubles alimentaires représentés de façon très réaliste.

Place aux scandales des années 1990

Après avoir retracé - de façon romancée - l'histoire de la famille royale britannique, en commençant par la fin des années 1940 et le début des 50's avec le mariage d'Elizabeth avec Philip, The Crown continue de suivre l'échelle du temps en s'attelant à sa cinquième saison et une décennie particulièrement houleuse pour la Firme : les années 1990, avec la fin du mariage de Charles et Diana, mais aussi le divorce du prince Andrew et Sarah Ferguson.

Le public attend avec impatience de découvrir cette avant-dernière saison, dont le tournage devrait débuter cet été en Angleterre, avec un nouveau casting reflétant l'évolution des personnages : dans le rôle d'Elizabeth II, Olivia Colman est remplacée par Imelda Staunton, Josh O'Connor que jouait le jeune prince Charles sera interprété par Dominic West, la princesse Margaret n'aura plus le visage d'Helena Bonham Carter mais celui de Lesley Manville. De son côté, l'actrice Emma Corrin, qui s'était glissée dans la peau de Diana, sera remplacée par Elizabeth Debicki. Mais des rumeurs ont affirmé que la production avait du mal à trouver son prince Andrew...