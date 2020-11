The Crown : Topless, Emma Corrin alias Diana, s'offre un shooting glamour

Shocking ! Il vaudrait mieux que la reine Elizabeth II ne tombe pas sur le dernier numéro de l'édition britannique de GQ, au risque qu'elle en fasse un malaise. La jeune comédienne Emma Corrin s'offre en effet la couverture et un long shooting glamour. Sur une des photos, elle a même osé le topless.

La nouvelle saison de The Crown, la série historico-romancée de Netflix, était très attendue des téléspectateurs car elle met en scène deux nouveaux personnages de premier plan : l'ex-Premier ministre Margaret Thatcher (incarnée par la formidable Gillian Anderson) et, surtout, Lady Diana. Pour jouer la regrettée princesse et femme du prince Charles, morte tragiquement après un accident de voiture à Paris en 1997, c'est donc Emma Corrin qui a été choisie. La jeune actrice âgée de 24 ans voit depuis sa notoriété exploser. Elle s'offre aujourd'hui la couverture de GQ et pose en jupe en cuir et chemisier noir transparent, laissant voir son soutien-gorge. Au cours de ce shooting elle a aussi pris la pose en affichant volontiers ses poils sous les aisselles, une mode de plus en plus courante, initiée il y a quelques années maintenant par Julia Roberts.

Emma Corrin a aussi accepté de poser la poitrine à l'air. Sous l'objectif de la photographe Bella Howard, elle apparait ainsi en shorty noir vêtue uniquement d'une longe robe en maille transparente, qui permet de voir ses seins couverts de petites croix vertes cachant ses tétons. Si Lady Diana avait la réputation d'être une princesse rebelle, il n'est pas certain qu'elle serait toutefois allée jusque là...

Evoquant son rôle dans la peau de Diana, qu'elle n'incarnera à son grand désarroi - "C'est dommage, ça me rend triste mais je suis passée à autre chose" - que durant la 4e saison, avant de céder sa place à Elizabeth Debicki, Emma Corrin a déclaré au magazine : "Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Et c'était plus palpitant à jouer car vous pouvez alors montrer les aspects d'une personne qui sont méconnus." Dans la série, la comédienne joue effectivement Diana au moment de sa rencontre avec Charles jusqu'à ce qu'elle devienne princesse.