Gillian Anderson dans "The Crown" : ce pacte passé avec son compagnon, créateur de la série

"Je tournais Streetcar et Vanessa Kirby [qui joue Margaret, la soeur cadette de la reine Elizabeth dans The Crown, NDLR] n'arrêtait pas de me dire que je devrais faire la connaissance de Peter, raconte Gillian Anderson à nos confrères. Je lui ai répondu que je n'en voyais pas la nécessité car j'estimais que nous étions trop différents. Je le voyais comme une personne trop intelligente et sérieuse comparée à moi qui passe mon temps à plaisanter. Elle m'a rassurée en me vantant son grand sens de l'humour. Nous nous sommes finalement rencontrés lors d'un déjeuner et ce fut en effet une belle rencontre."

Il s'avère que l'actrice et le scénariste s'étaient déjà croisés... "Nous avions déjà fait connaissance lors d'une avant-première mais je ne lui avais pas prêté attention. Et pour cause ! J'étais enceinte, mais d'un autre !"