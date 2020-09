Mostra de Venise : Vanessa Kirby triomphante, le film "Nomadland" vainqueur

Après dix jours de tapis rouge, la Mostra de Venise s'est achevée samedi soir. Lors de la cérémonie de clôture du 12 septembre 2020, la présidente Cate Blanchett et son jury ont remis les différents prix de cette 77e édition. Parmi les dix-huit longs métrages en compétition cette année, c'est le film Nomadland, de l'Américaine Chloé Zhao, qui est finalement reparti avec le précieux Lion d'or du meilleur film.

Radieuse dans sa robe et sa cape brodées, signées Giorgio Armani, Cate Blanchett a foulé une dernière fois le tapis rouge de la Mostra, non loin de ses camarades Matt Dillon et Ludivine Sagnier, autres membres du jury de cette année. Le palmarès de cette édition masquée et sous haute surveillance, crise sanitaire oblige, met à l'honneur un cinéma international varié : le Grand Prix du jury a été décerné au film Nuevo Orden du Mexicain Michel Franco et le Lion d'argent du meilleur réalisateur a été remis au Japonais Kiyoshi Kurosawa pour Les Amants sacrifiés. De son côté, l'Italien Pierfrancesco Favino est reparti avec le Prix du meilleur acteur pour sa performance dans Padrenostro, de Claudio Noce.

Lauréate du Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Pieces of a Woman, la Britannique Vanessa Kirby a partagé sa joie sur son compte Instagram : "Totalement submergée d'agir gagné le prix de la meilleure actrice à la Biennale hier soir. Merci du fond du coeur aux Bron Studios de m'avoir fait confiance avec mon premier rôle principal, et à toutes les femmes incroyables qui ont courageusement partagé leurs histoires avec moi. Je n'aurais pu le faire sans vous. Ceci est pour vous", a affirmé la comédienne de 32 ans.

Le palmarès de la 77e édition de la Mostra de Venise :

- Lion d'or du meilleur film : Nomadlan de Chloé Zhao (États-Unis)

- Grand Prix du jury : Nuevo Orden de Michel Franco (Mexique)

- Lion d'argent du meilleur réalisateur : le Japonais Kiyoshi Kurosawa pour Les Amants sacrifiés

- Prix du meilleur scénario : l'Indien Chaitanya Tamhane, scénariste et réalisateur de The Disciple

- Prix spécial du jury : Chers camarades d'Andreï Kontchalovski (Russie)

- Prix de la meilleure actrice : la Britannique Vanessa Kirby pour son rôle dans Pieces of a Woman de Kornel Mundruczo

- Prix du meilleur acteur : l'Italien Pierfrancesco Favino pour son rôle dans Padrenostro de Claudio Noce (Italie)

- Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune interprète : l'Iranien Rouhollah Zamani, un enfant des rues de Téhéran protagoniste pour son premier rôle dans Khorshid de Majid Majidi