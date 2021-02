Le prince Harry commente la série "The Crown" : ce célèbre acteur qu'il verrait bien pour son rôle

"Je suis bien plus à l'aise avec The Crown que lorsque je vois les histoires écrites sur ma famille, mon épouse ou moi-même. C'est évidemment de la fiction, prenez-le comme vous le voulez, mais c'est rapporté tels des faits parce que vous êtes censés faire de l'information. J'ai un vrai problème avec ça." Un vrai problème qui est la raison principale du départ des Sussex de la monarchie, il y a maintenant un an. Depuis leur nouvelle vie en Californie, le prince Harry et Meghan Markle tentent malgré tout de régler leurs litiges avec les tabloïds anglais devant les tribunaux, jusqu'à maintenant avec succès.

Un célèbre acteur pour jouer Harry

Si le prince Harry et son grand frère William sont représentés enfants dans la quatrième saison de The Crown, des acteurs adultes devront bientôt se glisser dans leurs rôles pour le tournage de la cinquième saison. Et le duc de Sussex a déjà en tête le nom d'un comédien qui pourrait tout à fait convenir physiquement pour jouer son personnage : Damian Lewis, un acteur anglais de 50 ans bien connu, qui s'est notamment illustré dans les séries Homeland, Billions, Frères d'armes et Life, mais aussi dans le film Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino, en 2019.

Et que pense le prince Harry de la transformation de Kristen Stewart, qui interprètera sa mère Diana dans un prochain biopic intitulé Spencer ?