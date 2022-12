Zara Phillips et Mike Tindall complètement ivres pour leur premier rendez-vous : "C'était un bon début !"

Mike Tindall passe actuellement les fêtes de fin d'année en famille du côté de Londres. Il a, en tout cas, été aperçu le 25 décembre 2022, avec le reste du clan royal, au service religieux de l'église St Mary Magdalene de Sandringham, dans le Norfolk. Mais à la télévision, c'est une autre histoire. L'ancien rugbyman professionnel a effectivement intégré le cast de la version britannique de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, intitulée I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Et il a profité d'un moment passé avec ses camarades Babatúndé Aléshé et Owen Warner pour revenir sur les prémices de son histoire d'amour avec la jolie Zara Phillips.

Zara Phillips et Mike Tindall se sont rencontrés en Australie, à Sydney, en 2003. C'est un événement sportif qui les avait réunis, un peu par hasard. "Je jouais à la Coupe du monde et elle regardait, raconte-t-il. Et j'ai été écarté de l'équipe pendant les demi-finales. Alors je suis allé boire une bière avec un autre gars éliminé et un autre qui était dans le coin. Ils avait déjà vu Zara et ils nous ont présenté, et c'est de là qu'on a commencé à discuter." L'Angleterre avait, cette année-là, remporté la Coupe du monde de rugby, mais Mike Tindall n'était pas sur le terrain lors de cette victoire. "C'est la meilleure décision qui a été prise par Clive Woodward", assure-t-il.

Ce déjeuner a fini par être plutôt alcoolisé

Il aurait, effectivement, été dommage de passer à côté de tout ce bonheur. Mike Tindall a épousé Zara Phillips, la petite-fille d'Elizabeth II , le 30 juillet 2011 à Canongate Kirk en Ecosse. Ils ont eu trois enfants ensemble : Mia, 8 ans, Lena, 4 ans et Lucas, 1 an. Avant de concrétiser cet amour, il aura tout de même fallu que le sportif parvienne à séduire sa douce... étant un peu aidé, il faut le dire, par l'alcool. "Pour notre premier rendez-vous, on s'est juste retrouvés à l'extérieur pour déjeuner ensemble, se souvient-il. Et ce déjeuner a fini par être plutôt alcoolisé. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'on aimait bien tous les deux être ivres. C'était un bon début." La suite, elle aussi, semble être prometteuse pour les tourtereaux...