Zara Phillips et Mike Tindall : Shocking, ils se câlinent en direct à la télé lors de retrouvailles enflammées

S'il y a bien un couple, dans la famille royale britannique, qui ne fait (presque) rien comme les autres, c'est bien Mike et Zara Tindall ! L'ancien sportif, qui a épousé la petite-fille aînée de la reine Elizabeth II en 2011, se distingue souvent par ses choix parfois controversés et son humour loin de la haute société anglaise, parfois très guindée.

Pris en photo avec les différents chapeaux de sa femme, ou papa poule incognito dans une fête foraine avec leurs trois enfants (Mia, 8 ans, Lena, 4 ans, et Lucas, presque 2 ans), l'ex-rugbyman tient également un podcast sur le monde du sport, dans lequel il raconte parfois les dessous de la famille royale, notamment lors de grands événements.

En 2022, il avait notamment parlé du Jubilé de Platine d'Elizabeth II, auquel il a assisté avec sa femme et ses deux filles aînées. Expliquant que tous les enfants étaient surexcités en raison de la présence de sucreries, il s'était fait remarquer pour son recadrage adorable du prince Louis.

Très touché aux obsèques de la souveraine, quelques mois plus tard, il avait soutenu sa femme dans tous les moments difficiles et n'avait pas non plus hésité à s'occuper de ses nièces, Savannah et Isla Phillips (11 ans et demi et 10 ans), pendant que leur père Peter défilait derrière le cercueil. Après la cérémonie, il avait pris avec amour la main de sa femme, pour la soulager de cette journée difficile enfin terminée.

Mais il y a quelques semaines, c'est un nouveau défi qu'il s'est lancé : participer à la version britannique du jeu Je suis une célébrité, sortez-moi de là, au coeur de la jungle australienne. Une participation qui lui a valu quelques critiques et aurait fait grincer quelques dents dans la famille royale, mais qu'il a assumé jusqu'au bout : éliminé parmi les derniers, il n'est pas passé loin de la victoire ce week-end.

Des retrouvailles adorables