La princesse Eugenie enceinte de son deuxième enfant ? Des photos sèment le doute...

C'était il y a déjà un peu plus d'un an et demi. En février 2021, le neuvième jour du mois plus précisément, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank donnait naissance à un petit garçon prénommé August. Il s'agissait alors du premier enfant du couple, et ainsi du premier de la petite-fille de la Reine Elizabeth II, qui est également la fille du Prince Andrew et de Sarah Ferguson.

Une nouvelle qui avait fait grand plaisir à tous les gens qui la suivent en masse sur les réseaux sociaux, endroit dont elle a fait son terrain de jeu pour s'exprimer publiquement. C'est d'ailleurs sur Instagram que la jeune maman avait posté une photo de son enfant en premier lieu. Idem pour le premier anniversaire du jeune enfant au début de l'année. "Joyeux 1er anniversaire à notre petit héros Augie. Tu es une âme si spéciale qui illumine chaque pièce avec ton sourire. Tu nous rends si fiers. Nous t'aimons !", avait-elle écrit sur le réseau social par le biais de son compte.

Depuis tout se déroule pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le couple royal. Depuis le printemps dernier, le couple et leur fils résident entre le Portugal et Londres, en raison du travail de Jack Brooksbank. Mais en cette période des fêtes de fin d'année, une apparition publique est venue semer le doute auprès des observateurs les plus aiguisés.