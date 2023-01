Kate Middleton et Meghan Markle fâchées : un témoin clé de leur clash défend... les deux duchesses !

C'est l'un des éléments des mémoires du prince Harry dont on parle le plus : les coulisses de la dispute entre Meghan Markle et Kate Middleton à quelques jours du mariage de l'Américaine avec la tête couronnée. A l'époque, la petite Charlotte, fille de Kate et William, est demoiselle d'honneur et se fait donc habiller par une tenue choisie par la mariée en personne. Sauf que les essayages précédent le plus beau jour de la vie de Meghan Markle et Harry ne se passent pas du tout comme prévu : la robe ne convient ni à la princesse Charlotte ni aux autres demoiselles d'honneur. Une source de tension supplémentaire pour la future mariée, déjà bouleversée par un scandale provoqué par son père Thomas.

Cette situation, Kate Middleton veut vite la résoudre. Un échange de textos a alors lieu et c'est de manière très tendue que les deux duchesses communiquent à l'époque, provoquant des crises de larmes de part et d'autre. Une fâcherie qu'a commentée Ajai Mirpuri, personne la mieux placée pour réagir à cette affaire en qualité de tailleur et de couturier. C'est bien lui qui s'est chargé d'arranger les tenues des petites filles en urgence.

S'il n'a pas assisté à proprement parler à la dispute, il confie qu'il est tout à fait normal de sortir de ses gonds à ce niveau-là du timing : "Rien n'est arrivé sous mes yeux, confie-t-il au Daily Mail. Mais les mariages sont des sources de stress intense, Elles ont fait face à un contre-temps que tout le monde a déjà pu connaître juste avant un mariage. Je peux tout à fait comprendre que l'on soit contrarié par des problèmes de tenue. C'est très éprouvant nerveusement. Vous n'avez pas envie que ces petites filles n'aient l'air de rien alors qu'elles seront scrutées par le monde entier."

Opération de la dernière chance

Ajai Mirpuri, basé à Londres, a donc soudé son équipe et mis le pied à l'étrier pour arranger le souci le plus rapidement possible et satisfaire la famille royale à qui il voue un profond respect : "Je suis un royaliste, j'avais envie de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour les servir." Mission accomplie : le scandale des robes a eu son sauveur et le mariage s'est déroulé de la meilleure des manières.

Si l'ange gardien de Meghan Markle et de Kate Middleton est ravi de la publicité que les révélations du prince Harry dans ses mémoires lui font, il exprime néanmoins un regret : que le public ne retienne rien d'autre que cette histoire. "Je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'embête mais dans toute cette histoire de mariage, c'est de cette dispute dont on parle le plus et pas des looks fabuleux que portaient les demoiselles d'honneur" a-t-il ajouté. Quoiqu'il arrive, son nom désormais connu devrait lui ramener bien des clients !