Meghan Markle et Harry attaqués par Thomas Markle... prêt à s'incruster au jubilé de la reine !

Alors que les relations entre Meghan Markle, le prince Harry et la reine Elizabeth II semblent enfin en bonne voie pour s'arranger, le père de la duchesse de Sussex remet le feu aux poudres. Thomas Markle, interrogé par Dan Wootton sur GB News, n'a pas manqué de lancer de nouvelles attaques contre sa fille et son gendre, qu'il a même qualifié d'"idiot". Le père de Meghan Markle a également fait savoir qu'il serait à Londres pour le jubilé de platine de la monarque, au mois de juin. Alors que les Sussex ont été invités par Elizabeth II à se joindre aux membres de la famille royale au balcon de Buckingham Palace, rien n'a encore été confirmé sur la venue du couple. Mais visiblement, un Markle sera bien au rendez-vous, bien qu'il n'y a pas été invité, comme rapporté par le DailyMail.

L'homme de 77 ans a précisé qu'il serait présent pour montrer du respect à la reine. "Et je vais m'assurer que la reine comprenne que toute ma famille la respecte elle et les membres de la famille royale, a déclaré Thomas Markle (...) Je voudrais aussi rencontrer le prince Charles et le remercier pour avoir marcher aux côtés de ma fille lors de son mariage, et lui parler de toutes ces choses que l'on a en commun." "Nous avons tout les deux été mis de côté par nos enfants", a-t-il lâché. Mais s'il assure le respect éternel à la monarque, il en va tout autre lorsqu'il s'agit de sa fille et son gendre.

Il est idiot !

Le père de Meghan Markle n'a en effet pas épargné les Sussex une nouvelle fois. Leur reprochant de ne pas être venus rendre visite à la reine avec leurs enfants, notamment. Mais aussi pointant du doigt le côté manipulateur de l'actrice américaine. "Je n'ai que peu de respect pour lui, a-t-il déclaré en parlant du prince Harry. Il est idiot !" Et de poursuivre : "Il est comme un enfant. Il suit ma fille comme un enfant. Ce n'est pas un homme. Vous pouvez me dire qu'il a été militaire, je ne le crois pas. [...] Il a un frère qui lui est un homme, et il en va de même pour son père. Mais je pense que lui ne grandira jamais." Des critiques qui succèdent à celles déjà faites par Donald Trump , qui a déclaré que le fils cadet de Charles et Diana était "manipulé" par son épouse. "C'est bien la première fois que je suis d'accord avec Donald Trump", a déclaré Thomas Markle.