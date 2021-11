Meghan Markle : Son frère s'excuse auprès d'elle et révèle son doux surnom

Avec leur propre soeur, ils n'ont pas été tendres. Thomas Markle Junior et Samantha Markle, le demi-frère et la demi-soeur de Meghan Markle n'ont pas cessé de colporter des rumeurs et a attaqué frontalement le prince Harry et son épouse, depuis qu'ils sont mariés. Même Thomas Markle, le père de Meghan a fait les choux gras des tabloïds et des émissions télé, justifiant ses nombreuses et très remarquées prises de paroles par le fait que sa fille ne lui parle plus et qu'il espère ainsi qu'elle entre en contact avec lui. Mais cette fois, certainement écoeuré de voir le traitement médiatique qui est affligé à la petite dernière du clan, Thomas Markle Jr a choisi de faire volte-face. Participant à la version australienne de l'émission Big Brother VIP, il a présenté ses excuses à sa soeur face aux caméras, poussé par un autre candidat, comme le rapporte le DailyMail.

Agé de 55 ans, il a décidé d'écrire une lettre à Meghan, dans laquelle il lui demande pardon pour sa dernière lettre, dans laquelle il la disait "froide et vaniteuse". Il a aussi partagé de tendres souvenirs de leur enfance.

"Chers Meghan et Harry, la première chose que je veux vous dire est que je suis désolé du fond du coeur pour la terrible méchante lettre que je vous ai écrite avant votre mariage. Je veux que vous sachiez tous les deux que cela ne vient pas de la vraie personne que je suis, mais d'une partie très sombre et blessée de mon coeur... Je ne suis pas du tout une personne méchante et j'ai plus d'amour en moi à donner que tout autre chose".

Thomas Markle Jr a justifié ses propos injurieux envers Meghan Markle en se disant "blessé" lorsqu'elle a indiqué qu'elle considérait ses frères et soeurs comme de la famille "éloignée" et qu'elle ne les connaissait pas vraiment.

Interrogé sur son enfance avec la maman d'Archie et de Lilibet-Diana (2 ans et 6 mois) le fils aîné de Thomas Markle, issu du premier mariage de ce dernier, s'est souvenu : "C'était amusant... Il y avait beaucoup d'amour en grandissant. Son premier surnom lorsqu'elle était enfant était Flower (Fleur). Dans sa chambre, elle avait ces fleurs colorées décoratives sur son berceau. Et quand elle se réveillerait, c'était la première chose qu'elle voyait". Serait-ce suffisant pour enterre la hache de guerre ?