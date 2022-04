"C'est une gifle pour la reine" : Meghan Markle violemment attaquée par son père dans la presse

Alors que la famille royale anglaise et de nombreux invités de l'Europe entière étaient réunis le 29 mars dernier à Westminster pour une cérémonie hommage au Prince Philip décédé en 2021, l'évènement a été tristement marqué par l'absence du couple formé par le Prince Harry et Meghan Markle...

Il y a environ un an, la Reine Elizabeth II apparaissait seule et masquée (à cause des restrictions sanitaires) pour les obsèques de son époux le Prince Philip, mort à l'âge de 99 ans. Cette fois, pour l'anniversaire de sa mort, la famille royale a pu organiser une messe en l'honneur du défunt à l'abbaye de Westminster à Londres. Un moment de recueillement qui aurait pu être totalement apaisé si l'absence de Meghan Markle n'avait pas rendu furieux le père de cette dernière, Thomas Markle. En effet, ce dernier a pris la parole dans le Daily Mail pour vivement critiquer l'attitude de sa fille et de son mari, le Prince Harry. "Il était très important pour la reine d'assister à la cérémonie, de témoigner son respect et de rendre grâce au prince Philip pour l'ensemble de sa vie. C'est impardonnable. Le peuple britannique ne leur pardonnera pas cela, et il ne devrait pas le faire, a déclaré l'homme de 77 ans avant d'ajouter, je ne sais pas quelle était la raison, mais il n'y a aucune excuse. C'est une gifle pour la reine et le peuple britannique".

Et le père de la duchesse de Sussex n'est pas le seul à avoir affiché son mécontentement. L'ancien officier chargé de la protection du Prince Philip, Richard Griffin, lui a emboité le pas en déclarant non sans rancune : "Toutes ces sornettes sur le fait qu'il ne pouvait pas bénéficier de protection, c'est pour moi une excuse minable. Il aurait dû être ici pour honorer son grand-père." Le Prince Harry qui vit à Los Angeles depuis qu'il a quitté ses fonctions princières, n'est plus en odeur de sainteté dans sa famille. Voilà qui n'améliora pas les choses...