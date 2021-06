Prince Harry à l'aéroport de Los Angeles : grosse faille de sécurité, une course poursuite a éclaté

Il s'en est fallu de peu ! Le prince Harry qui a pris l'avion ce vendredi 25 juin dans l'après-midi au départ de Los Angeles, a frôlé l'accident ! Le mari de Meghan Markle s'est rendu en Angleterre pour commémorer la mémoire de sa mère, la princesse Diana, qui aurait fêté ses 60 ans le 1er juillet prochain et inaugurer sa statue à Kensington. Mais avant les festivités, le frère cadet de William doit d'abord rester en quarantaine : c'est pourquoi le prince Harry a filé à Frogmore Cottage.

Celui qui a voyagé seul, puisque Meghan Markle a décidé de rester en Californie auprès de ses enfants, Archie, 2 ans et Lilibet Diana, 21 jours, a bien failli croiser le chemin d'un chauffard en allant à l'aéroport. Selon les informations de PageSix, la police américaine était en pleine course poursuite, peu avant que l'avion de l'American Airlines, dans lequel Prince Harry devait monter, ne décolle ! Vers les coups de 18h, une voiture de la marque Mazda aurait foncé dans les barrières de sécurité et se serait introduite sur deux pistes situées côté sud de l'aéroport.

D'après la chaîne d'informations CBSLA, l'incident représenterait "la pire faille de sécurité de l'aéroport depuis des décennies" ! S'il n'y a eu aucun blessé ni aucun retard, on ne connait pas les intentions du conducteur.

Pour l'heure, on ne sait pas si l'individu, qui a été arrêté par les forces de l'ordre dans un terminal de jets privés, avait comme objectif de s'en prendre au prince Harry ou non. Ce dernier est arrivé à Londres sain et sauf.