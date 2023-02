Diaporama : Kate Middleton, enceinte de son 4ème enfant et trahie par son look ? Ce détail qui n'a échappé à personne

1 / 21 Kate Middleton, enceinte de son 4ème enfant et trahie par son look ? Ce détail qui n'a échappé à personne

2 / 21 Kate Middleton est-elle enceinte de son 4ème enfant ? Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 21 Voilà les soupçons qui pèsent sur la duchesse de Cambridge depuis sa dernière sortie lors d'un match de rugby avec le prince William à Cardiff Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles,, arrive pour visiter l'Oxford House Nursing Home à Slough, Royaume Uni, le 21 février 2023, pour rencontrer le personnel et les résidents et découvrir comment la prestation de soins de haute qualité axés sur le patient est au centre du travail de la maison. Oxford House est une maison de retraite familiale qui a ouvert ses portes aux résidents en 1980. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 21 Le couple s'est rendu au stade Millennium au Pays de Galles pour applaudir la rencontre entre le Pays de Galles et l'Angleterre pour le tournoi des 6 nations Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

5 / 21 Un événement pour lequel Kate avait ressorti une tenue du placard : une robe-manteau à l'impirmé pied-de-poule rouge et blanc qu'elle avait déjà porté en 2018 pour une visite à Stockholm en Suède Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, vont assister au match Pays de Galles vs Angleterreau stade Millennium de Cardiff, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assistent à cette rencontre dans le cadre du tournoi des Six nations. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 21 A l'époque, Kate Middleton était enceinte du prince Louis... Catherine Kate Middleton (enceinte), duchesse de Cambridge lors de l'arrivée à la visite de l'école Matteusskolan à Stockholm le 31 janvier 2018. © BestImage, AFTONBLADETBILD / BESTIMAGE

7 / 21 Il n'en a donc pas fallu plus aux fans de la Couronne pour faire naître des rumeurs de quatrième grossesse. Si cette dernière était avérée, il faudra attendre un communiqué officiel du palais pour en avoir le coeur net ! Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

