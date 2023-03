Diaporama : Harry et Meghan : Lilibet baptisée dans le plus grand des secrets, la famille royale aux abonnés absents

1 / 18 Harry et Meghan : Lilibet baptisée dans le plus grand des secrets, la famille royale aux abonnés absents

2 / 18 Meghan Markle et le prince Harry ont fait baptiser leur fille Lilibet Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex lors d'un excursion en bateau sur le Rhin jusqu'à la Merkur Spiel-Arena dans le cadre de la visite du couple ducal de Sussex pour l'événement 'Invictus Games Düsseldorf - One Year to Go' à Düsseldorf, Allemagne © BestImage, Dana Press / Bestimage

3 / 18 L'événement s'est déroulé dans leur manoir du quartier de Montecito en Californie Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

4 / 18 Le couple a pu compter sur la présence de Doria Ragland, maman de Meghan et sur Tyler Perry, le parrain de la petite fille Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors du "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 18 Meghan et Harry avaient également invité Kate Middleton, le prince William, le roi Charles et Camilla Parker-Bowles Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent au "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

6 / 18 Aucun d'eux n'a pris part au baptême comme l'a indiqué Omid Scobie, proche de Meghan et Harry La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 18 Une information que le palais de Buckingham n'a pas pris la peine de commenter pour l'instant Le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

9 / 18 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne, isla Phillips, James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019. © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

10 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

11 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 18 La comtesse Sophie de Wessex, le prince Charles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018 © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

13 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle - Photocall de la soirée de gala Robert F Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

14 / 18 La princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince de Galles William et le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

16 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

17 / 18 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018 © BestImage, Agence / Bestimage