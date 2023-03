Charles III : Harry et Meghan invités à son couronnement... malgré leur expulsion de Frogmore Cottage

Décidément, leroi Charles III est un homme plein de surprises. Outre ses petits coups de sang devenus légendaires, le souverain saurait parfois faire preuve d'une certaine générosité. Selon les représentants de son fils, le prince Harry, le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle seraient bel et bien invités à son couronnement. Depuis des mois, de nombreuses rumeurs circulent quant à la présence, ou non, du cadet de Charles. L'évènement sera, quoiqu'il arrive, suivi par des centaines de millions de personnes à travers le monde.

S'il a déjà pris la relève de sa mère, la reine Elizabeth II, Charles deviendra officiellement le roi d'Angleterre le 6 mai prochain. Le prince Harry et Meghan Markle prendront-ils l'avion pour quitter la Californie et rejoindre le Royaume Uni ? Difficile à dire. "Je peux vous confirmer que le duc a récemment reçu un email de la part du bureau de Sa Majesté, en rapport avec le couronnement, affirment les représentants du papa d'Archie et Lilibet, auprès du Times. La décision prise par le duc et la duchesse ne sera pas divulguée par nos soins dans l'immédiat".

Un retour au pays semble un poil compliqué pour le prince Harry et Meghan Markle... puisqu'ils n'ont tout simplement plus de logement sur place. Outre son e-mail d'invitation, le roi Charles III leur a récemment fait parvenir un avis d'expulsion, les bannissant de Frogmore Cottage, la demeure que la reine Elizabeth II leur avait offert en 2018 en guise de cadeau de mariage. Il aurait été suggéré que le couple pourrait poser ses valises dans les appartements du prince Andrew, au sein de Buckingham. Mais rien n'est moins sûr. Non seulement le 6 mai 2023 correspond à la date d'anniversaire d'Archie, l'aîné des Sussex qui fêtera ses 4 ans... mais les relations entre Harry et son père se détériorent de jour en jour et ne seraient pas prêt de s'améliorer, puisque cette exclusion immobilière ne serait "qu'un début"...