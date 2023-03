"Leur expulsion n'est qu'un début" : Le roi Charles III poursuit sa vengeance contre Meghan et Harry

Il n'a rien dit quand Meghan Markle a accepté de parler à Oprah Winfrey. Il est resté bouche bée face aux six épisodes du documentaire Netflix construits autour du couple Sussex, ainsi que lors de la sortie du livre autobiographique du prince Harry. Mais la coupe royale est pleine. Aujourd'hui, le roi Charles III décide de ne plus laisser passer ce genre de comportements. Depuis des mois, le souverain semble se méfier de son fils cadet et le bannit progressivement de toutes les représentations publiques, même les plus importantes. Il est temps de sévir.

Bafoué à travers le globe, le roi Charles III a choisi, comme vous le savez sans doute, d'exclure Meghan Markle et le prince Harry de Frogmore Cottage, la propriété de Windsor que la reine Elizabeth II avait offert à la duchesse et au duc de Sussex en 2018 en guise de cadeau de mariage. Les parents d'Archie et Lilibet, qui sont installés en Californie depuis quelques mois, auraient reçu un avis d'expulsion afin de laisser la place, en ces lieux, au prince Andrew - qui n'a pas, non plus, une excellente réputation au sein de la famille royale britannique... ni ailleurs.

Le nouveau monarque va serrer la ceinture

Selon le Daily Express, le roi Charles III serait prêt à serrer encore un peu plus la vis. "L'expulsion de Meghan et Harry n'est qu'un début alors que le 'nouveau shérif en ville' resserre la bourse royale", annonce-t-on ainsi dans les colonnes du quotidien anglais. Serait-ce le temps des difficultés financières pour les membres du clan ? "Charles tient sa promesse de rationaliser la monarchie en réduisant les dépenses, précise Christopher Andersen, spécialiste du clan Windsor, chez Fox News Digital. Je suis sûr qu'Andrew ne sera pas le seul membre de la famille royale à qui le nouveau monarque va serrer la ceinture."

Reste à espérer que Meghan et Harry ont économisé assez d'argent à l'aide de leurs divers deals avec Netflix et les maisons d'édition qui publient Le Suppléant à travers le monde. Quant à Charles III, il aurait prévu de transformer certaines propriétés appartenant à la famille royale d'Angleterre, mais n'étant que peu habitées, en musées, histoire d'amasser encore un peu plus de sous... y compris le château écossais de Balmoral, dans lequel la reine Elizabeth II a rendu son dernier souffle.